Erre a járatra már nagyon vártak a komlóiak és a pécsiek is!

Szeptember első hétvégéjén ismét megrendezik a Komlói Bányásznapokat, amelyre idén is különjáratos buszok segítik a látogatók kényelmes és biztonságos közlekedését Pécs és Komló között. 

A járatok szeptember 5-én, pénteken 17:30-kor, illetve szeptember 6-án, szombaton 16:00-kor indulnak Pécsről Komlóra, visszaút mindkét napon hajnali 1 órakor lesz Komlóról Pécsre. A jegyár 2000 forint utanként, fizetés készpénzzel és bankkártyával egyaránt lehetséges. A busz több megállót is érint, köztük az Árkádot, a Kórház teret, az Egyetemvárost és Uránvárost, így a fesztiválozók könnyen becsatlakozhatnak az utazásba. 

A szervezők célja, hogy a látogatók gondtalanul élvezhessék a Bányásznapok programjait, majd biztonságosan hazatérhessenek Pécsre.

 

 

