Kamerával figyelnek, 60 ezres bírság és pótdíjak járhatnak ezért a szabálytalanságért

A jogszabály szerint tilos az esővíz elvezetése a szennyvízcsatornába – erre külön rendszer szolgál. Az ilyen szabálytalanság súlyos következményekkel járhat. Azt gondolod, hogy esőben úgy sem áll ki senki megfigyelni? Nagyon ráfázhatsz erre a tévhitre.

Az esővíz elvezetése nem történhet a szennyvízcsatornába.

Fotó: Nemeth Andras Peter

Figyelnek az esővíz elvezetésére, súlyos bírság járhat érte

A 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet egyértelműen megtiltja az esővíz elvezetését a szennyvízcsatornába, mert azokat csak a háztartási és ipari szennyvizekre tervezték.

Milyen gondokat okozhat?

Ha a csapadékvíz nagy mennyiségben kerül a szennyvízhálózatba, az túlterhelheti azt:

ingatlanokban vagy közterületeken átzúduló vízhez,

a tisztítótelepek működésének felborulásához,

komolyabb környezeti károkhoz is vezethet. Ez különösen esőzések idején veszélyes.

Hogyan figyelik a csapadékvíz elvezetést?

Több szolgáltató is használ füstgenerátoros, valamint kamerás ellenőrzést, ezekkel kutatják az illegális bekötéseket.

Amennyiben szabálytalanságot találnak, úgy 60 000 Ft kötbér kerül kiszámlázásra, valamint jegyzőkönyvet készítenek és felszólítanak a hibás megoldás megszüntetésére.

Amennyiben ez nem történik meg időben, további 15 000 Ft (lakossági ügyfelek esetén) vagy 25 000 Ft (cégek esetén) felszólítási díj is kiszabható, plusz pótdíjként akár 2 000 Ft/köbméter esővíz megfizetésére is kötelezhetnek.

Alternatív, jogszerű lehetőségek

A baon.hu témában íródott cikkében alternatív, környezetbarát megoldásokat is javasol az esővíz hasznosítására:

esővíztartály telepítése (öntözés, autómosás, WC-öblítés)

szikkasztók építése a talajba való visszavezetéshez

építése a talajba való visszavezetéshez ereszcsatornára szerelhető esővízgyűjtők

zöldtetők, burkolatlan felületek vagy vízáteresztő burkolatok alkalmazása.

Mi a helyzet a medencevíz elvezetésével?

Sokan nem tudják, de nem eregethejük bárhova az udvaron található medence vizet sem. A családi házas környezetben használt medencék vizének közterületre engedésével kapcsolatos kérdéseinkre dr. Lovász István jegyző felhatalmazásával dr. Guzs István, hatósági főosztályvezető válaszolt.

„A medencék vize annak összetételétől függően minősülhet használt víznek (a termelési, szolgáltatási, fogyasztási tevékenység során használt, a használat következtében csak fizikai tulajdonságaiban megváltozott víz), vagy szennyvíznek (a termelési, szolgáltatási, fogyasztási tevékenység során használt, a használat – illetve az üzemi területen összegyűlő csapadékvizek esetében bemosódás vagy keveredés – következtében fizikai, kémiai vagy biológiai minőségében megváltozott, vízszennyező anyagot tartalmazó víz). Kiemelendő, hogy a szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a vízvédelmi hatóság az általa kiadott engedélyben határozza meg, így szennyvizet nem lehet közterületre kibocsátani, kiengedni a szükséges előzetes intézkedések nélkül. A fenti rendelkezések megsértőivel szemben egyrészt a vízvédelmi hatóság vízvédelmi bírságot, vagy csatornabírságot szabhat ki, másrészt felmerül a köztisztasági szabálysértés megvalósulása is, lévén a szennyvíz beszennyezi a közterületet, amely eljárást már a rendőrség folytatja le.”

Milliós bírság is járhat érte

A vízvédelmi bírság (környezetvédelmi hatóság által) mértéke függ a szennyezés mértékétől, időtartamától, az anyag veszélyességétől és a víztest típusától, ám akár elképesztően nagy összeg is lehet: több százezertől több millió forintig is terjedhet. Egy cég szennyvíz kibocsátása esetén 500.000–10.000.000 Ft közötti bírság is kiszabható.