Igen, borz

47 perce

Ettél már borz húst? Most megkóstolhatod!

Jusztin Levente
Ettél már borz húst? Most megkóstolhatod!

Szombaton ismét különleges hangulat költözik Székelyszabarra: jön az V. Székelyszabari Borzfőző Fesztivál. A jókedvről és az ízekről a főzőcsapatok gondoskodnak, akik déltől kezdve készítik majd finomságaikat – borzból és vadhúsokból. A családokat 14 órától változatos programok várják: légvár, mászófal, habparty a mecseknádasdi tűzoltókkal, íjászat, kézműves vásár, csillámtetkó és még ősmagyar jurta bemutató is színesíti a délutánt. A gyerekek rajzpályázatának eredményhirdetésére 15:30-kor kerül sor, majd 17 órakor ünnepélyes megnyitó és ételkóstolás következik vadászkürtösök kíséretével. Este a Szertár zenekar melegíti be a színpadot, majd a Perfect Slágerzenekar gondoskodik a hajnalig tartó bálról.

 

