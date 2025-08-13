Ez duplán a Te napod lesz, ha kétbalkezes vagy!

Augusztus 13-án szerdán van a „Nemzetközi Balkezesek Nap”, amelyet 1976 óta ünnepelnek. A világnap célja, hogy felhívják a figyelmet a balkezes emberekre és azokra a mindennapi kihívásokra, amikkel a jobbkezes többségre szabott világban szembesülnek. Ez a nap egy kicsit ünneplés is – a balkezesek egyedi gondolkodását, kreativitását és alkalmazkodóképességét emeli ki. Sok helyen játékos „balkezes” próbákkal vagy közösségi programokkal teszik különlegessé.