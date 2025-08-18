Faágakkal harcolnak a pécsi utasok – de ennek most vége!

​A BIOKOM NKft. 2025. augusztus 19-én, kedden reggel 8:30-kor megkezdi az Esztergár úti szolgáltatóház előtti buszmegállónál található három ostorfa metszését – olvasható a pécsi városüzemeltető cég közleményében.

Mint írják, a munkára azért van szükség, mert a fák ágai már súrolják a közlekedő buszokat, valamint akadályozzák a várakozó utasokat is.

A munka várhatóan másfél órán át tart. Ez idő alatt a buszöblöt és a várakozóhelyet lezárjuk, azonban a megálló mögötti szakaszon – a vidéki járatok megállójánál – elegendő hely áll majd rendelkezésre a buszok beállásához.