Megkezdődnek a felújítások, fejlesztések

58 perce

Gőzerővel a fejlődés útján: komoly munkálatok indulnak a pécsi városrészben

Nemcsak nézelődtek, a tettek mezejére léptek. Fejlesztések indultak meg Hirden.

Beütemeztek több karbantartást is.

Forrás: Facebook/MSHV Településrészi Testület

Körülbelül egy hónapja tartották terepbejárást Pécs külső városrészein: Hirden, Somogyban és Vasason is a Biokom munkatársai, Berényi Zoltán önkormányzati képviselővel karöltve. A lakókat is meghallgatták, hogy melyek a legégetőbb problémák jelenleg a településen. A munkák felmérése megtörtént, most pedig el is kezdték beütemezni azokat, főként az utcákat érintő fejlesztések (kátyúzás, egyéb javítások) kerültek a középpontba, de fakivágások is lezajlottak a veszélyeztetett területeken.

fejlesztések és útfelújítások
Zöldterület gondozás, útfelújítások és egyéb fejlesztések is lesznek.
Forrás: Facebook/MSHV Településrészi Testület

Fejlesztések indultak meg Hirden

A fejlesztések több ütemben kerülnek kivitelezésre. A 6-os út melletti területen, illetve a Tömörkény utca végén álló kiszáradt fák hosszú ideje veszélyeztették az ott élők telkét, illetve az arra gyalogosan közlekedőket. A testület kérésére a Magyar Közútkezelő elvégezte a fák kivágását, megszüntetve ezzel egy régóta húzódó problémát. A Hirdi úton is történtek zöldterület karbantartások: a Biokom elvégezte az elhanyagolt önkormányzati területen a bozótirtást és kaszálást. 

Berényi Zoltán korábbi megkeresésünkre elárulta, hogy az említett bejárásoknak a legfőbb célja a lakossági problémák megoldása.

A Biokom közszolgáltatási vezetőjével tartottunk egy komplexebb bejárást Hirden. Neuralgikus problémákat kerestünk, például a Tömörkény István utcától kezdve több utcán a szükséges útjavításokat, lakossági problémákat, amik addig össze lettek gyűjtve. Mindenhol végigmentünk a Biokom szakembereivel, ők pedig már a helyszínen be is jegyeztek a közeljövőre vonatkozó felújításokat

 − árulta el a képviselő úr.

A bejárás alkalmával feltárt problémákra, megoldásokra az alábbi ütemterv állt elő. 

1. Zámor utca csatornarács, áteresz szűrőrács tisztítását elvégezték. 

2. Zámor utca aknafedlapok körüli süllyedés és a szennyvíz nyomvonal süllyedés kezelés: a munkálatokat beütemezték. 

3. Kenderfonó utca kátyúzása beütemezve. 

4. Zártkerti út (Homokvasút) törtbetonos javítása beütemezve. 

5. József Attila térre beütemeztek 2 darab pad kihelyezését. 

6. Kápolna tér játékelemek javítása/cseréje beütemezve. 

7. Harangláb utca és az új Faluház gépjármű bejárata közötti szakasz útjavítását beütemezve.

 

 

