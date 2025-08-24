1 órája
Gőzerővel a fejlődés útján: komoly munkálatok indulnak a pécsi városrészben
Nemcsak nézelődtek, a tettek mezejére léptek. Fejlesztések indultak meg Hirden.
Beütemeztek több karbantartást is.
Forrás: Facebook/MSHV Településrészi Testület
Körülbelül egy hónapja tartották terepbejárást Pécs külső városrészein: Hirden, Somogyban és Vasason is a Biokom munkatársai, Berényi Zoltán önkormányzati képviselővel karöltve. A lakókat is meghallgatták, hogy melyek a legégetőbb problémák jelenleg a településen. A munkák felmérése megtörtént, most pedig el is kezdték beütemezni azokat, főként az utcákat érintő fejlesztések (kátyúzás, egyéb javítások) kerültek a középpontba, de fakivágások is lezajlottak a veszélyeztetett területeken.
Fejlesztések indultak meg Hirden
A fejlesztések több ütemben kerülnek kivitelezésre. A 6-os út melletti területen, illetve a Tömörkény utca végén álló kiszáradt fák hosszú ideje veszélyeztették az ott élők telkét, illetve az arra gyalogosan közlekedőket. A testület kérésére a Magyar Közútkezelő elvégezte a fák kivágását, megszüntetve ezzel egy régóta húzódó problémát. A Hirdi úton is történtek zöldterület karbantartások: a Biokom elvégezte az elhanyagolt önkormányzati területen a bozótirtást és kaszálást.
Berényi Zoltán korábbi megkeresésünkre elárulta, hogy az említett bejárásoknak a legfőbb célja a lakossági problémák megoldása.
A Biokom közszolgáltatási vezetőjével tartottunk egy komplexebb bejárást Hirden. Neuralgikus problémákat kerestünk, például a Tömörkény István utcától kezdve több utcán a szükséges útjavításokat, lakossági problémákat, amik addig össze lettek gyűjtve. Mindenhol végigmentünk a Biokom szakembereivel, ők pedig már a helyszínen be is jegyeztek a közeljövőre vonatkozó felújításokat
− árulta el a képviselő úr.
A bejárás alkalmával feltárt problémákra, megoldásokra az alábbi ütemterv állt elő.
1. Zámor utca csatornarács, áteresz szűrőrács tisztítását elvégezték.
2. Zámor utca aknafedlapok körüli süllyedés és a szennyvíz nyomvonal süllyedés kezelés: a munkálatokat beütemezték.
3. Kenderfonó utca kátyúzása beütemezve.
4. Zártkerti út (Homokvasút) törtbetonos javítása beütemezve.
5. József Attila térre beütemeztek 2 darab pad kihelyezését.
6. Kápolna tér játékelemek javítása/cseréje beütemezve.
7. Harangláb utca és az új Faluház gépjármű bejárata közötti szakasz útjavítását beütemezve.