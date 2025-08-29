Fekete péntek Pécsen: ezt is megemelhetik

Pécs pénzügyi helyzete egyre aggasztóbb, amit jól mutat, hogy az önkormányzat jelentős mértékben kénytelen megemelni az idősotthoni ellátás térítési díjait. A város által fenntartott Időskorúak Szociális Intézményében (ISZI) tíz éve változatlan árak most drasztikusan nőnek: a jelenlegi 3 000 forintos napi díj 5 500 forintra, a havi 90 ezer forintos térítési díj pedig 165 ezer forintra emelkedik. A buszjegyárak emelése mellett ez is a pécsi fekete péntek része.

Az idős emberek családjainak ez a nap fekete péntek . Illusztráció: Frank Yvette / Forrás: MW

A döntést azzal indokolnák, hogy az intézmény fenntartási költségei jelentősen megemelkedtek. Az önköltség – amely magában foglalja az élelmezés, a gyógyszerek, a rezsi és a bérköltségek árát – jelenleg 13 672 forint naponta, demens betegek esetében pedig meghaladja a 22 ezer forintot. A mostani díjak mellett az önkormányzat évek óta jelentős veszteséget szenved el, miközben a várólisták hatalmasak: 82 fő vár 50 férőhelyre a Tüzér utcai telephelyen, és 76 fő egy 17 férőhelyes intézménybe.

A városvezetés szerint még az emelés után is a legalacsonyabb díjak maradnak a régióban, ahol a hasonló intézményekben napi 6–9 ezer forintot kérnek. Ennek ellenére a változás komoly terhet jelenthet a pécsi nyugdíjasok és családjaik számára.