augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Demencia

1 órája

Fekete péntek Pécsen: ezt is megemelhetik

Címkék#város#önkormányzat#Pécs#forint

Hatalmas bajban Pécs: már az idősotthoni ellátás díjait is emelik. Ez a pécsi Fekete péntek.

Bama.hu
Fekete péntek Pécsen: ezt is megemelhetik

A gondosóra nagy segítség az időseknek.

Fotó: MW

Pécs pénzügyi helyzete egyre aggasztóbb, amit jól mutat, hogy az önkormányzat jelentős mértékben kénytelen megemelni az idősotthoni ellátás térítési díjait. A város által fenntartott Időskorúak Szociális Intézményében (ISZI) tíz éve változatlan árak most drasztikusan nőnek: a jelenlegi 3 000 forintos napi díj 5 500 forintra, a havi 90 ezer forintos térítési díj pedig 165 ezer forintra emelkedik. A buszjegyárak emelése mellett ez is a pécsi fekete péntek része. 

Fekete péntek Pécsen: újabb emelés, ezúttal az idősek a célpont
Az idős emberek családjainak ez a nap fekete péntek . Illusztráció: Frank Yvette / Forrás: MW

A döntést azzal indokolnák, hogy az intézmény fenntartási költségei jelentősen megemelkedtek. Az önköltség – amely magában foglalja az élelmezés, a gyógyszerek, a rezsi és a bérköltségek árát – jelenleg 13 672 forint naponta, demens betegek esetében pedig meghaladja a 22 ezer forintot. A mostani díjak mellett az önkormányzat évek óta jelentős veszteséget szenved el, miközben a várólisták hatalmasak: 82 fő vár 50 férőhelyre a Tüzér utcai telephelyen, és 76 fő egy 17 férőhelyes intézménybe.

A városvezetés szerint még az emelés után is a legalacsonyabb díjak maradnak a régióban, ahol a hasonló intézményekben napi 6–9 ezer forintot kérnek. Ennek ellenére a változás komoly terhet jelenthet a pécsi nyugdíjasok és családjaik számára.

Fekete péntek: drasztikus díjemelés

Az önkormányzat azt közölte, hogy a bevételnövekedésből – ami évi 48 millió forintot jelenthet – felújításokat, férőhely-átcsoportosításokat és az intézmény állagmegóvását finanszíroznák. Ugyanakkor tény: ilyen drasztikus díjemelésre a közelmúltban nem volt példa, és az is jelzésértékű, hogy egy város akkor nyúl ehhez az eszközhöz, ha más forrás már nem áll rendelkezésre.

A rendeletmódosítást pénteken délután tárgyalja a pécsi közgyűlés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu