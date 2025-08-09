augusztus 9., szombat

Gyász

17 perce

Felfoghatatlan tragédia: elhunyt az edzésen összeeső fiatal sportoló lány

Címkék#TARR KSC Szekszárd#Országos Kardiológiai Intézet#szívleállás#gyász#tragédia

Szívszorító tragédiáról adott hírt a TEOL. Mindenki reménykedett az ifjú sportoló felépülésében, ma azonban szomorú fejleményeket kellett közülniük.

Bama.hu

Amint arról a Bama.hu is beszámolt, augusztus 5-én edzés közben leállt a szíve egy fiatal, érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező szekszárdi kosárlabdázónak. Edzője azonnal megkezdte az újraélesztést, majd mentőhelikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították. 

Bár állapota kezdetben stabilnak tűnt, szombaton elhunyt. Egyesülete fekete-fehérre változtatta közösségi oldalait, ahová sorra érkeznek a részvétnyilvánítások. A klub gyermek- és sportpszichológusok segítségével támogatja a játékosokat, edzőket és a vezetőséget a gyász feldolgozásában, miközben folyamatosan segítik az elhunyt családját.

További részletek a Teol.hu cikkében.

 

