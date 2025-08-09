17 perce
Felfoghatatlan tragédia: elhunyt az edzésen összeeső fiatal sportoló lány
Szívszorító tragédiáról adott hírt a TEOL. Mindenki reménykedett az ifjú sportoló felépülésében, ma azonban szomorú fejleményeket kellett közülniük.
Amint arról a Bama.hu is beszámolt, augusztus 5-én edzés közben leállt a szíve egy fiatal, érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező szekszárdi kosárlabdázónak. Edzője azonnal megkezdte az újraélesztést, majd mentőhelikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították.
Leállt a kislány szíve, mentőhelikopter érkezett az iskolához, küzdenek az életéért (VIDEÓ!)
Bár állapota kezdetben stabilnak tűnt, szombaton elhunyt. Egyesülete fekete-fehérre változtatta közösségi oldalait, ahová sorra érkeznek a részvétnyilvánítások. A klub gyermek- és sportpszichológusok segítségével támogatja a játékosokat, edzőket és a vezetőséget a gyász feldolgozásában, miközben folyamatosan segítik az elhunyt családját.
További részletek a Teol.hu cikkében.