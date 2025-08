Ha egyetemre akarsz járni szeptembertől, itt az utolsó lehetőség!

Az elmúlt évtized legsikeresebb évét könyvelhette el a PTE, hiszen 6286 ember nyert felvételt az egyetemre, ami csaknem 700 fős – 12,3 százalékos – növekedést jelent az előző évhez képest. A felvételi adatok alapján idén is népszerűek voltak az egészségtudományi, gazdasági és informatikai területek. A legtöbb jelentkezőt vonzó szakok között szerepel: ápolás és betegellátás, pszichológia, gazdálkodási és menedzsment, óvodapedagógus, mérnökinformatikus, valamint az osztatlan jogász és általános orvosképzés.

Jön a pótfelvételi! Fotó: Löffler Péter

Lehetőség még van: pótfelvételi augusztus 7-ig

Akik az általános eljárás során nem nyertek felvételt, vagy idén nem is jelentkeztek felsőoktatásba, még augusztus 7-ig benyújthatják jelentkezésüket a pótfelvételi eljárásban. Fontos tudni, hogy ebben a körben csak egyetlen képzés jelölhető meg, és csak azok jelentkezhetnek, akik egyetlen általuk megjelölt képzésre sem kerültek be, vagy nem adtak be jelentkezést. A jelentkezés kizárólag az E-felvételi rendszerén keresztül történik, előzetes regisztráció után. A pótfelvételi ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki.

A meghirdetett képzések és a jelentkezési feltételek a felvi.hu oldalon érhető el.