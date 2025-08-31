augusztus 31., vasárnap

A férfitalálkozók népszerűsége töretlen, a rendezvénysorozat új évaddal folytatódik

Szeptembertől tovább folytatódik a Pécsi Egyházmegye férfiakat megszólító, nagy sikerű rendezvénysorozata. A Férfitalálkozók újabb témákkal várják az érdeklődőket Baranya több településén.

Wald Kata
Tovább folytatódnak a nagy sikerű férfitalálkozók - a Pécsi Egyházmegyében. Az őszi szemeszter első rendezvényére Pécsett kerül sor szeptember 19-én, a korábbi évek hagyományainak megfelelően a Magtár Látogatóközpontban.

Felföldi László, pécsi megyéspüspök 2021-ben hívta életre a Férfitalálkozókat, amelyek népszerűsége töretlen

- A Felföldi László pécsi megyéspüspök kezdeményezésére 2021 őszén életre hívott, minden nagykorú férfit megszólító találkozók koncepciója egy 30 fős, férfiakból álló csoport együtt gondolkodásában forrta ki magát - emlékeztet a kezdetekre a Pécsi Egyházmegye. - Akkor kristályosodtak ki a találkozók lehetséges témakörei, amelyeket az első három évadban az egyházmegye hét településén -  Pécsen, Mohácson, Szekszárdon, Pakson, Tamásiban, Dombóváron és Szigetváron -, 2024-től pedig további két új helyszínen - Siklóson és Bonyhádon - négy-négy sorozatban hallgathattak meg az érdeklődők - áll a tájékoztatóban. 

A Férfitalálkozók negyedik évada kezdődik idén ősszel

A Pécsi Egyházmegye férfitalálkozóit akkora érdeklődés övezi, hogy 2025 őszén már a negyedik évadot kezdik a megszokott helyszíneken, de minden alkalommal újabb témák mentén. 

- A férfitalálkozók kiváló lehetőséget teremtenek a férfiak számára mind a hitbéli fejlődésére, mind a közösségi életben betöltött szerepük megerősítésére, támpontot adnak mindennapjaik férfiként való, méltó megélésére. A rendezvénysorozat jó alkalmakat kínál arra, hogy a férfiak szabadon megnyílhassanak egymás előtt egy olyan környezetben, ahol férfitársaságban nyíltan beszélhetnek érzéseikről, gondolataikról - hangsúlyozza a Pécsi Egyházmegye. 

Most, a negyedik évadban a következő témákat járják körbe a találkozókon az egyes alkalmakon: a férfi imádsága, a test teológiája, egymás támogatásának lehetőségei és korlátai, valamint Isten rólunk való vélekedésének üzenete. Az első témakörrel a baranyai helyszínek közül Pécsett szeptember 19-én, Siklóson szeptember 25-én, Mohácson szeptember 26-án, Szigetváron pedig november 7-én várják az érdeklődőket, felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

 

