Ott a helyünk!

3 órája

A Kovász fesztivál minden korosztálynak felejthetetlen élményeket kínál

Különleges tárlatvezetésekkel és szórakoztató programok széles választékával várja a családokat a Pécsi Püspökség augusztus 20-án. A korábbi években is nagy népszerűségnek örvendő Kovász családi fesztivál valamennyi programja ingyenes.

Wald Kata

Újra szélesre tárja a kaput a Pécsi Püspökség augusztus 20-án, a Pécsi Egyházmegye családi fesztiválján, a Kovászon. Idén is különleges programokkal készülnek - a gyerekeket koncertek és egyéb szórakoztató műsorok várják – a Kolompos Együttes koncertje, a Bóbita Bábszínház vásári bábjátéka, a Boridalok Trió gyerekzenei koncertje, valamint Ringató foglalkozás is szerepel a kínálatban. A fesztivált Felföldi László pécsi megyéspüspök nyitja meg 10 órai kezdettel a Rózsakertben.

fesztivál kovász
Színes gyerekprogramokat is kínál a Kovász családi fesztivál, amelyet augusztus 20-án tartanak, a Pécsi Püspökség különböző helyszínein.

A tárlatvezetések és múzeumpedagógiai barangolások is elmaradhatatlan részei a fesztiválnak – a Püspöki Palotában 10.30 és 15.30 között óránként indulnak tárlatvezetések. A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár könyvtárbemutatóval és kreatív programmal készül: a „Mesterségem címere: a könyv” elnevezésű kézműves foglalkozáson a látogatók betekintést nyerhetnek a könyvkötés hagyományaiba, és kreatív módon ki is próbálhatják azt.

Különleges kiállítás is érkezik a fesztiválra

Az Egyházmegyei Levéltárban csoportos látogatásra nyílik lehetőség a Kovász Fesztivál részeként 10, 11 és 12 órai kezdettel. Erre a programra csoportonként legfeljebb 20-20 főt tudnak fogadni.
A Pécsi Egyházmegye közlése szerint a Dóm Kőtárba érkezik a Kovász fesztivál keretében Szakács Imre László festőművész Miatyánk-sorozata – a Ferenc pápa magyarországi látogatásának emlékére készült, nyolc alkotásból álló sorozat időszaki kiállítását augusztus 19-én, 18 órakor nyitja meg Felföldi László pécsi megyéspüspök és Hegyi Csaba festőművész, egyetemi tanár. 

A Kovász Fesztiválon a Püspöki Kincstár is ingyenesen látogatható – a különleges képzőművészeti kiállítás a Pécsi Egyházmegye püspöki gyűjteményének legértékesebb műtárgyait rendszerezi és tárja a nagyközönség elé.

A kísérőprogramokban idén is népi játékokkal, ugrálóvárakkal, habpartyval, kézműves foglalkozásokkal, íjászattal, vívással, lovaglási lehetőséggel, állatsimogatóval, gasztrokulturális élményekkel, termelői piaccal várják az érdeklődőket. A Kovász fesztivál a Szent István király ünnepéhez kapcsolódó, 18 órakor kezdődő szentmisével zárul a pécsi székesegyházban.

 

