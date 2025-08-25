augusztus 25., hétfő

Figyelem! Erdőlátogatási tilalom lép érvénybe Baranyában

A Gemenc Zrt. augusztus 29. és szeptember 26. között minden nap délután 16 órai kezdettel másnap délelőtt 8 óráig erdőlátogatási tilalmat rendel el a vagyonkezelésében lévő területein, köztük a Mohács melletti Béda-Karapancsán.

Bama.hu
Mint közölték, az időszakos erdőlátogatási tilalom az erdőlátogatók életének és testi épségének védelme és biztonsága érdekében kerül elrendelésre a kiemelten balesetveszélyes vadászati időszak elkerülése érdekében. 

A területen a gímszarvas vadászata a megjelölt napszakban golyós vadászfegyverrel egyéni vadászat formájában történik. Az erdőlátogatási tilalommal megjelölt időszakban a területen történő mozgáshoz a Gemenc Zrt. engedélye szükséges - hívták fel a figyelmet.

 

