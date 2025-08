Több tízezer forintba kerülhet ezentúl a Facebook − kezdjünk el hozzászokni

Mi az a digitális rezsi?

A digitális rezsi azokat a kiadásokat foglalja magába, amelyeket különböző online szolgáltatásokért fizetünk ki. Ezek közé tartoznak például a streaming szolgáltatások – mint a Netflix, HBO Max, Disney+ , zenei szolgáltatások – mint a Spotify - , vagy online játékplatformok, amelyekre havi szinten költünk, pl. Xbox Game Pass.

Egyre többet fizetünk az internetes szolgáltatásokért

Gyakran már követni sem tudjuk hány előfizetésünk van, Netflix, Spotify, Youtube és most már a Facebook is becsatlakozik abba a körbe, amely bizonyos időszakonként pénz emelhet le a számlánkról. A digitális rezsink egyre csak növekszik, akárcsak a telefonos előfizetések ára, az internetes szolgáltatások ára is folyamatosan növekszik, a végén pedig már ott találjuk magunkat, hogy több tízezer forintokat dobunk ki az ablakon havonta.

Érdemes tehát folyton figyelemmel követni ezen kiadásainkat: egy-egy kevésbé használt előfizetés lemondása jó opció lehet, de sokan spórolnak azzal, hogy családtagjaikkal vagy ismerőseikkel közösen fizetnek elő egy-egy tartalomra, megosztva ezzel a költségeket.