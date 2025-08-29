3 órája
Főhajtás a hősök előtt: a mohácsi csata 499. évfordulójára emlékezünk
A csataévfordulós megemlékezések csütörtökön kezdődtek Mohácson a Széchenyi téren.
Forrás: Mohácsi Újság
Csütörtökön délután öt órakor szentmisét mutattak be a Fogadalmi Emléktemplomban, majd ezt követően II. Lajos Széchenyi téri szobránál megemlékezést és koszorúzást tartottak.
A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen a csata évfordulóján, pénteken délután öt órakor kezdődik a megemlékezés. Megemlékező beszédet mond dr. Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész, majd közös imádságra hív Bacsmai László mohácsi plébános. Az ünnepség zárásaként megkoszorúzzák a hősi halottak tömegsírjait.
Közreműködők:
Szekszárdi Gitárkvartett, Magyar Nemzetőrség, Szabolcs fejedelem Hagyományőrző Egyesület, Rády József Huszárbandérium.