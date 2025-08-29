augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepség

3 órája

Főhajtás a hősök előtt: a mohácsi csata 499. évfordulójára emlékezünk

Címkék#Magyar Nemzetőrség#szentmise#imádság

A csataévfordulós megemlékezések csütörtökön kezdődtek Mohácson a Széchenyi téren.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
Főhajtás a hősök előtt: a mohácsi csata 499. évfordulójára emlékezünk

Forrás: Mohácsi Újság

Csütörtökön délután öt órakor szentmisét mutattak be a Fogadalmi Emléktemplomban, majd ezt követően II. Lajos Széchenyi téri szobránál megemlékezést és koszorúzást tartottak. 

A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen a csata évfordulóján, pénteken délután öt órakor kezdődik a megemlékezés. Megemlékező beszédet mond dr. Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész, majd közös imádságra hív Bacsmai László mohácsi plébános. Az ünnepség zárásaként megkoszorúzzák a hősi halottak tömegsírjait.

Közreműködők:
Szekszárdi Gitárkvartett, Magyar Nemzetőrség, Szabolcs fejedelem Hagyományőrző Egyesület, Rády József Huszárbandérium.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu