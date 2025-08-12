augusztus 12., kedd

Klára névnap

Leszámolás

7 órája

Folytatódik a háború: ismét irtják a vérszívókat

Címkék#készítmény#gépkocsi#rovar#élelmiszer#Siklós#játék

Tóth Viktória
Folytatódik a háború: ismét irtják a vérszívókat

Jön a szúnyogirtó autó

Földi úton történő szúnyoggyérítést tartanak Siklóson augusztus 14-én, a napnyugta utáni órákban. Ha az időjárási körülmények miatt nem tudják elvégezni ekkor a munkát, a gyérítést augusztus 15-16-án tartják majd. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben kizárólag a rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. Ám a kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban tárolt élelmiszereket, játékokat, evőeszközöket, valamint a kint száradó ruhákat érdemes eltávolítani vagy letakarni. A kezelések idején és az azt követő órákban célszerű zárva tartani az ajtókat, ablakokat, valamint kikapcsolni a mesterséges szellőztető berendezéseket. A kezelt területen termett zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg kell mosni.

 

