Folytatódik a háború: ismét irtják a vérszívókat

Földi úton történő szúnyoggyérítést tartanak Siklóson augusztus 14-én, a napnyugta utáni órákban. Ha az időjárási körülmények miatt nem tudják elvégezni ekkor a munkát, a gyérítést augusztus 15-16-án tartják majd. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben kizárólag a rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. Ám a kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban tárolt élelmiszereket, játékokat, evőeszközöket, valamint a kint száradó ruhákat érdemes eltávolítani vagy letakarni. A kezelések idején és az azt követő órákban célszerű zárva tartani az ajtókat, ablakokat, valamint kikapcsolni a mesterséges szellőztető berendezéseket. A kezelt területen termett zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg kell mosni.