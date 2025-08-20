augusztus 20., szerda

István névnap

31°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy a baj

18 perce

Friss: leállt a tortyogói gépház – vízzavarodás várható Pécsen!

Címkék#fővezeték#tortyogó#hiba

Több települést is érint a probléma, többek közt Pécsen a belvárost és Uránvárost is.

Bama.hu
Friss: leállt a tortyogói gépház – vízzavarodás várható Pécsen!

Illusztráció.

Fotó: Laczkó Izabella

Úgy tűnik, hogy augusztus 20. a baranyaiak számára nem az ünnepről marad emlékezetes: leállt a tortyogói gépház, vízzavarosodás fordulhat elő Pécsen, nyomásesés lehet Kővágószőlős, Kővágótöttös, Cserkút területén − adta hírül a Tettye Forrásház Zrt.

A cég tájékoztatása szerint a villamos hálózaton keletkezett hiba miatti üzemzavarral összefüggésben Kővágószőlős, Kővágótöttös és Cserkút magasabban fekvő területein nyomásesés, vízhiány fordulhat elő. A szakemberek mindent megtesznek, hogy megtalálják és mielőbb kijavítsák a hibát. 

Az ideiglenes vízvételi lehetőséget a településeket járva tartályautó biztosítja, aktuális tartózkodási helyéről a diszpécserszolgálatnál kérhető információ: 72 421 799.

A gépház leállás miatt a várost ellátó fővezetékekben az áramlási irányok megváltozása vízzavarosodást okozhat augusztus 20-án délután, este: Szentmiklós, Rácváros, Fogadó, Kovácstelep, Uránváros, Szigeti városrész, Ispitaalja és a Belváros területén (egészen a Zsolnay gyárig). 

Ezt a vízből kiváló, vezetékek felületén lerakódó sók, vas, mangán felkavarodása okozza, amely az egészségre nem ártalmas, nincs más teendő, mint rövid ideig folyatni a vizet, amíg kitisztul. A mosó- és mosogatógépek beindítása előtt ellenőrizzük a vizet!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu