Friss: leállt a tortyogói gépház – vízzavarodás várható Pécsen!

Úgy tűnik, hogy augusztus 20. a baranyaiak számára nem az ünnepről marad emlékezetes: leállt a tortyogói gépház, vízzavarosodás fordulhat elő Pécsen, nyomásesés lehet Kővágószőlős, Kővágótöttös, Cserkút területén − adta hírül a Tettye Forrásház Zrt.

A cég tájékoztatása szerint a villamos hálózaton keletkezett hiba miatti üzemzavarral összefüggésben Kővágószőlős, Kővágótöttös és Cserkút magasabban fekvő területein nyomásesés, vízhiány fordulhat elő. A szakemberek mindent megtesznek, hogy megtalálják és mielőbb kijavítsák a hibát.

Az ideiglenes vízvételi lehetőséget a településeket járva tartályautó biztosítja, aktuális tartózkodási helyéről a diszpécserszolgálatnál kérhető információ: 72 421 799.

A gépház leállás miatt a várost ellátó fővezetékekben az áramlási irányok megváltozása vízzavarosodást okozhat augusztus 20-án délután, este: Szentmiklós, Rácváros, Fogadó, Kovácstelep, Uránváros, Szigeti városrész, Ispitaalja és a Belváros területén (egészen a Zsolnay gyárig).

Ezt a vízből kiváló, vezetékek felületén lerakódó sók, vas, mangán felkavarodása okozza, amely az egészségre nem ártalmas, nincs más teendő, mint rövid ideig folyatni a vizet, amíg kitisztul. A mosó- és mosogatógépek beindítása előtt ellenőrizzük a vizet!