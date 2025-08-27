augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

16°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szuper!

34 perce

Elképesztő: garázsokat 31 forintért ad ki Pécs!

Címkék#Egyetemváros#hitel#forint#garázskapu#díj#ház

Egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a héten. Kiderült, hogy mindössze 31 forintért is lehet Pécsen az önkormányzattól garázst bérelni.

Bama.hu
Elképesztő: garázsokat 31 forintért ad ki Pécs!

Az uránvárosi eladó garázsért 8,5 millió forintot kér a tulajdonosa Pécsen

Forrás: Ingatlanbazár

Fotó: ingatlanbazar.hu

Nevetséges, sőt felháborító, hogy vannak önkormányzati garázsok, amelyeket mindössze 31 forintért adtak ki havonta, miközben a város több milliárdos hitelre szorul

– jelentette ki Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője lapunknak. A politikus szerint ez tipikus példája annak a felelőtlen vagyongazdálkodásnak, amit Pécs folytat. Elképesztő, hogyan lehetett garázst bérelni Pécsen. 

Garázst bérelni Pécsen fillérekért? Lehetséges!
Ez egy eladó garázs volt, az önkormányzattól viszont szinte ingyen lehetett garázst bérelni Pécsen
Fotó: ingatlanbazar.hu / Forrás: Ingatlanbazár

A téma egy rendkívüli közgyűlés előtti egyeztetésen került elő, amikor szóba került: egyes képviselők a garázsok bérleti díjainak rendezéséhez kötötték a támogatásukat a pénzügyi csomag ügyében. 

Először azt hallottuk, hogy 300 garázsról van szó, aztán 2000-ről, végül az derült ki, hogy 410 darab önkormányzati tulajdonú garázs van kiadva. Ezek között akad olyan, amelyért mindössze 31 forintot kér a város havonta. De nem ritka a pár száz forintos bérleti díj sem

 – mondta Varga.

Garázst bérelni szinte ingyen? Igen!

A képviselő szerint ebből nyilvánvaló, hogy a bevétel elenyésző, miközben a városnak ebből kellene fenntartania az ingatlanokat: 

31 forintból egy év alatt mindössze 372 forint folyik be egy garázsból – ennyiből még a garázskaput sem lehet megjavítani, nemhogy a tetőt.

 Hozzátette: 

Ez nem szociális juttatás. A lakhatás más kérdés, de egy garázs bérlete nem indokolja, hogy valaki 31 forintért parkoljon, miközben a piaci árak havi 15-20 ezer forint körül mozognak.

A jobboldali képviselő piaci alapú díjakat javasol a Mi Hazánk politikusa, ez legalább fedezné az alapvető karbantartást. Ráadásul nemcsak a díjak nevetségesen alacsonyak, hanem a nyilvántartás is kaotikus: van olyan garázs, amit használnak, de nem fizetnek érte semmit, és vannak, amelyek üresen állnak. A városatya azt mondta, hogy ígéretet kaptak arra a városvezetéstől, hogy rendezik ezt a területet. 

Aranyárban az eladó garázsok

Mindeközben magánkézben lévő eladó garázs az egyik legkurrensebb kategória most a pécsi ingatlanpiacon – írtuk meg korábban. Különösen Pécsen belül ott, ahol a házak építésénél nem, vagy alul méretezve vették figyelembe a zárt parkolók létesítését. Ennek megfelelően többnyire a kínálati árak is igen magasak: a néhány millióstól egészen odáig, amire már azt mondjuk, aranyár. Idén tavasszal például Uránváros és Egyetemváros közötti részen egy frissen felújított aknás garázst 8,5 millió forintért kínáltak.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu