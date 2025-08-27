Elképesztő: garázsokat 31 forintért ad ki Pécs!

Nevetséges, sőt felháborító, hogy vannak önkormányzati garázsok, amelyeket mindössze 31 forintért adtak ki havonta, miközben a város több milliárdos hitelre szorul

– jelentette ki Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője lapunknak. A politikus szerint ez tipikus példája annak a felelőtlen vagyongazdálkodásnak, amit Pécs folytat. Elképesztő, hogyan lehetett garázst bérelni Pécsen.

A téma egy rendkívüli közgyűlés előtti egyeztetésen került elő, amikor szóba került: egyes képviselők a garázsok bérleti díjainak rendezéséhez kötötték a támogatásukat a pénzügyi csomag ügyében.

Először azt hallottuk, hogy 300 garázsról van szó, aztán 2000-ről, végül az derült ki, hogy 410 darab önkormányzati tulajdonú garázs van kiadva. Ezek között akad olyan, amelyért mindössze 31 forintot kér a város havonta. De nem ritka a pár száz forintos bérleti díj sem

– mondta Varga.

A képviselő szerint ebből nyilvánvaló, hogy a bevétel elenyésző, miközben a városnak ebből kellene fenntartania az ingatlanokat:

31 forintból egy év alatt mindössze 372 forint folyik be egy garázsból – ennyiből még a garázskaput sem lehet megjavítani, nemhogy a tetőt.

Hozzátette:

Ez nem szociális juttatás. A lakhatás más kérdés, de egy garázs bérlete nem indokolja, hogy valaki 31 forintért parkoljon, miközben a piaci árak havi 15-20 ezer forint körül mozognak.

A jobboldali képviselő piaci alapú díjakat javasol a Mi Hazánk politikusa, ez legalább fedezné az alapvető karbantartást. Ráadásul nemcsak a díjak nevetségesen alacsonyak, hanem a nyilvántartás is kaotikus: van olyan garázs, amit használnak, de nem fizetnek érte semmit, és vannak, amelyek üresen állnak. A városatya azt mondta, hogy ígéretet kaptak arra a városvezetéstől, hogy rendezik ezt a területet.

Aranyárban az eladó garázsok

Mindeközben magánkézben lévő eladó garázs az egyik legkurrensebb kategória most a pécsi ingatlanpiacon – írtuk meg korábban. Különösen Pécsen belül ott, ahol a házak építésénél nem, vagy alul méretezve vették figyelembe a zárt parkolók létesítését. Ennek megfelelően többnyire a kínálati árak is igen magasak: a néhány millióstól egészen odáig, amire már azt mondjuk, aranyár. Idén tavasszal például Uránváros és Egyetemváros közötti részen egy frissen felújított aknás garázst 8,5 millió forintért kínáltak.