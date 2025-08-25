Egy álom vált valóra! Pécsi orvos nyert 10 milliót a Legyen Ön is milliomos!-ban

Dr. Gaszner Tamás a TV2 műsorában, a Legyen Ön is milliomos!-ban tizenkét kérdésre adott helyes választ, ezzel elképesztő összeget, 10 millió forintot nyert.

Gaszner Tamás és Palik László a Legyen Ön is milliomos! stúdiójában

Forrás: TV2

– Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezzen?

– A szüleim viszonylag szigorúan neveltek minket az öcsémmel, és gyerekként este az utolsó, amit a tévében megnézhettünk az a Vágó István-féle Legyen Ön is milliomos! volt. Úgyhogy én azzal aludtam el, hogy minden este járt a „milliomos” a fejemben. Ott eldöntöttem, hogy nekem a műsorban szerepelnem kell. Egyszer korábban jelentkeztem is, de nem jártam sikerrel. Aztán idén tavasszal hívtak fel – éppen motoroztunk a feleségemmel–, hogy mi lenne ha szerepelnék a Legyen Ön is milliomos!-ban? A forgatás csupán néhány nap múlva volt, úgyhogy felkészülni nem igazán tudtam.

– Milyen területek állnak közel önhöz, milyen kérdéseket várt?

– Amitől féltem az a történelem volt. Alapvetően reál beállítottságú ember vagyok, a biológia, kémia, földrajz áll nagyon közel hozzám, a történelem viszonylag távol, de nem volt töris kérdés. Jött egy jó sorkérdés, és hamarosan ott találtam magam a székben Palik Lászlóval szemben. Onnantól kezdve, őszintén, nem sok mindenre emlékszem. Kaptam kedvező kérdéseket, amiket mintha nekem írtak volna. Volt egy-kettő, aminél nagyon vakartam a fejemet. Nagyon más ezt a műsort otthonról nézni, akkor mindenki rávág valamit, és ha nem jó, akkor is megyünk tovább. De amikor ott ülsz a székben, akkor nincs második lehetőség.

Gaszner Tamás a Legyen Ön is milliomos! játékában 10 milliót nyert

Forrás: TV2

– Miért nem szállt harcba végül a 15 millióért?

– Annál a kérdésnél egy Rubens festmény címét kellett kitalálnom. Volt egy megérzésem, de nem voltam benne biztos, így nem vállaltam be. Végül játékon kívül megjelöltem, és mint kiderült, eltaláltam volna. Azóta persze megnéztem a festményt, most már jobban képben vagyok Rubens művészetével. De egyáltalán nem bánom, hogy így alakult. Kockázatkerülő ember vagyok, ha van mód, akkor kerülöm a rizikót. Ott a székben úgy voltam vele, hogy jó, ez a 10 millió már megvan, ha elrontom a kérdést visszaesek a garantált 2 millióra. Az óriási bukta lett volna ahhoz képest, hogy esetleg 15 millió forintot nyernék.