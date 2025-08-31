3 órája
Anyai ötletből inspiráló közösség – Gellén Nóra és a Pécsimami története
Hogyan lesz egy anyai ötletből országos hálózat, ami családok ezreinek könnyíti meg a mindennapjait? Ebben az epizódban vendégünk Gellén Nóra, a Pécsimami Egyesület elnöke, aki az ország első, anyukáknak szóló web-franchise rendszerét álmodta meg és építette fel.
Legújabb podcast-epizódunkban szó lesz arról, hogy a Pécsimami honlapján hogyan gyűjtik egy helyre a legfontosabb helyi információkat – iskolákról, óvodákról, védőnőkről, nyári táborokról és családtámogatásokról –, és arról is, hogyan lett a Pécsimami bababörze Pécs egyik legnépszerűbb családi programja.
Megkérdezzük Gellén Nórát arról is, milyen új tervekkel készülnek a közeljövőre, és hogy milyen tanácsot adna egy kezdő anyukának, aki most próbál eligazodni a helyi lehetőségek rengetegében.
Ha fontos számodra a család, a közösség, és érdekelnek a helyi lehetőségek, ez a beszélgetés neked szól!
Hallgasd meg videán
vagy Spotify-on
Bama.hu podcast
- Minden rendben lesz az AS Románál Kilvingerrel, ha nem tesz ananászt a pizzára
- A gírosztál, ami mindent megváltoztatott – Fegyverneky Zsolt és a versenyevés titkai
- Kardjába kell-e máris dőlnie a PMFC-nek?
- Hogyan lehet 13 évnyi függőség után új életet kezdeni – és másokat is segíteni a felépülés útján?
- Orbán újabb lökést adhat a PMFC-nek az NB III. csúcsa felé