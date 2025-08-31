Anyai ötletből inspiráló közösség – Gellén Nóra és a Pécsimami története

Legújabb podcast-epizódunkban szó lesz arról, hogy a Pécsimami honlapján hogyan gyűjtik egy helyre a legfontosabb helyi információkat – iskolákról, óvodákról, védőnőkről, nyári táborokról és családtámogatásokról –, és arról is, hogyan lett a Pécsimami bababörze Pécs egyik legnépszerűbb családi programja.

Gellén Nóra szerkesztőségünkben

Fotó: Löffler Péter

Megkérdezzük Gellén Nórát arról is, milyen új tervekkel készülnek a közeljövőre, és hogy milyen tanácsot adna egy kezdő anyukának, aki most próbál eligazodni a helyi lehetőségek rengetegében.

Ha fontos számodra a család, a közösség, és érdekelnek a helyi lehetőségek, ez a beszélgetés neked szól!

Hallgasd meg videán

vagy Spotify-on