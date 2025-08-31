augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu podcast

33 perce

Anyai ötletből inspiráló közösség – Gellén Nóra és a Pécsimami története

Címkék#bama podcast#Pécsimami#Gellén Nóra

Hogyan lesz egy anyai ötletből országos hálózat, ami családok ezreinek könnyíti meg a mindennapjait? Ebben az epizódban vendégünk Gellén Nóra, a Pécsimami Egyesület elnöke, aki az ország első, anyukáknak szóló web-franchise rendszerét álmodta meg és építette fel.

Tóth Viktória

Legújabb podcast-epizódunkban szó lesz arról, hogy a Pécsimami honlapján hogyan gyűjtik egy helyre a legfontosabb helyi információkat – iskolákról, óvodákról, védőnőkről, nyári táborokról és családtámogatásokról –, és arról is, hogyan lett a Pécsimami bababörze Pécs egyik legnépszerűbb családi programja.

Gellén Nóra szerkesztőségünkben
Fotó: Löffler Péter

Megkérdezzük Gellén Nórát arról is, milyen új tervekkel készülnek a közeljövőre, és hogy milyen tanácsot adna egy kezdő anyukának, aki most próbál eligazodni a helyi lehetőségek rengetegében.

Ha fontos számodra a család, a közösség, és érdekelnek a helyi lehetőségek, ez a beszélgetés neked szól!

Hallgasd meg videán

vagy Spotify-on

 

Bama.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu