Gólyafészek: sérülésből felépült fiókákat is visszacsempésztek a gyűrűzés során – KÉPEK

A kölkedi gólyafészek rekord mellett Baranya megyében még Sombereken működtek közre tevékenyen az E.ON munkatársai a madárgyűrűzésben. Ugyan az érintett települések számát tekintve térségünk nem került a legjobbak közé, a baranyai gólyakultusz létezése vitathatatlan.

Kezdetben harciasak, de aztán megnyugszanak a gyűrűzés után a gólyafészekbe visszahelyezett fiókák. Fotó: E.ON / Forrás: E.ON

A cég által készített összegzés szerint kései vonulás, aszályos idők is nehezítették a gólyaszülők feladatait, a gólyagyűrűzések statisztikáját nézve azonban népes a gólyafiókák mezőnye idén. Szép számmal akadtak négyfiókás fészkek, és átlagosan 3 fióka nevelődött egy gólyafészekben az E.ON területén. A cég szakemberei több szakmai szervezettel együttműködve ebben az esztendőben 199 településen 297 fészeknél összesen 915 gólyafióka gyűrűzésében segédkeztek.

Fotó: Szabó János

A közös akció tapasztalatai szerint jelentős korkülönbségek voltak az idei kisgólyák között, több kései költés is akadt: a szakemberek a júniusi gyűrűzésekor az átlagosan hét hetes fiókák mellett egészen apró, még nem gyűrűzhető egy heteseket is találtak, az ő lábukra később kerülhetett gyűrű. A tavasszal fészekből kipottyanó és madárkórházban cseperedő fiókák közül néhányat a gyűrűzéskor csempésztek vissza hasonló korú kisgólyák mellé a szakemberek: a gólyaszülők ilyenkor a „féltestvér” kisgólya etetését is ugyanúgy folytatják, ahogy sajátjaikét.

A gólyafészekben nevelkedő fiókák meglehetősen harciasak Mint a szimpatikus munkába bekapcsolódó szakemberek beszámoltak róla, a kisgólyák meglehetősen harciasak a hívatlan látogatókat látva, főleg a hímek csípnek önvédelemből, de a földre érve – ahogy szüleiktől tanulták – mozdulatlanok maradnak. A gyűrűzés a fiókák egészségi állapotáról is hírt ad a szakembereknek, és alkalom arra is, hogy a fészkekbe felhordott szemetet, veszélyes anyagot eltávolítsák. Gyűrűzés során számos fészket szabadítottak meg a bálamadzagoktól, melyek a fiókák lábára tekeredve súlyos sérülést okozhattak volna a fiókáknak.