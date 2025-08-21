augusztus 21., csütörtök

Döbbenetes: a pécsieknek nem kell zebra, aztán csodálkoznak, hogy elütik őket (VIDEÓ)

Friss adatok, leleplező videók. A pécsiek nem félnek attól, hogy elütik őket − ezért van ennyi gyalogosgázolás.

Rengetegen nem használják a kijelölt gyalogátkelőhelyeket.

Havonta több száz embert ütnek el az utakon, ezek egy részéért felelősek csak a figyelmetlen autósok, a maradék eset a gyalogosok felelőtlensége miatt történik. Videós bizonyítékok kerültek elő arról, hogy még az idősebbek sem félnek Pécsen attól, hogy zebra mentes övezetben szaladjanak át a négysávoson, a gyalogosgázolások száma pedig csak növekszik. 

Alig pár hónapja Baranya vármegyében is történt egy halálos kimenetelű gyalogosgázolás.
Havonta több száz gyalogosgázolás történik Magyarországon

A gyalogosgázolások száma kapcsán egészen friss adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), 2025-ben hónapokra lebontva érkeztek meg a számok: januárban 164, februárban 133, márciusban 132, áprilisban 137, míg májusban 147 ilyen baleset történt. Ez több, mint 700 gyalogosgázolás alig 5 hónap távlatában. 

Ebben a statisztikában még nem szerepel az a sajnálatos halálos baleset, amelyben egy idős hölgyet ütöttek el Pécsen, az Uránvárosban. Sokáig ment a szakértői huzavona, hogy a gyalogos átkelőhelynél ütötték-e el az elhunytat, vagy ő próbált meg szabálytalanul átkelni a forgalmas útszakaszon. A lényeg azonban továbbra is az, hogy egy ilyen balesetben bárki is legyen a vétkes, mindig a védtelen gyalogos fogja húzni a rövidebbet.

Az elütés kockázata pedig hatványozottan fenyeget, ha felelőtlenül, a zebrát kikerülve szalad át valaki a négysávoson. Pécsen pedig az idősek sem rettennek el ettől a megoldástól. Olvasóinktól kaptunk több olyan videót is, amelyeken jól látszik, hogy a kijelölt gyalogátkelőhelytől pár méterre futnak át az úton, ahelyett, hogy elsétálnának a zebráig és megvárnák a zöld jelzést. 

A büntetési tétel sem eléggé riasztó

A nem kijelölt gyalogátkelőhelyen való átszaladás komoly bírságot is vonhat maga után, de ez sem elég elrettentő. Kijelölt gyalogos átkelőhely hiányában a gyalogos akkor kelhet át az úttesten, ha az úttestre lépés előtt annak veszélytelenségéről meggyőződött, és a közelben (50 méteren belül) kijelölt gyalogátkelőhely vagy alul- illetve felüljáró nem található. A gyalogos részére a rá vonatkozó szabályok megsértése miatt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi törvény alapján – az adott szituáció elbírálását követően – figyelmeztetés, 5-50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság és 5-150 ezer forintig terjedő szabálysértési bírság szabható ki.

