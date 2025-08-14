augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Kitüntetés

1 órája

Gyermekvédelmi szakember munkáját ismerte el Szentlőrinc

Címkék#város#Baranya Vármegyei Kormányhivatal#kolléga#szakember#színvonal#Szentlőrinci Járási Hivatal

Az idei évben a Baranya Vármegyei Kormányhivatal munkatársa, Rohrerné Lehőcz Ágnes, a Szentlőrinci Járási Hivatal gyermekvédelmi szakügyintézője vehette át Szentlőrinc Város Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Díját.

Bama.hu

Mint azt a baranyai kormányhivatal közösségi oldalán kiemelte, kollégájuknak szeretettel gratulálnak az elismeréshez, és köszönik, hogy az egyik legnehezebb szakmai területen évek óta magas színvonalon, kitartóan, elhivatottan végzi a munkáját.

 

 

