Kitüntetés
1 órája
Gyermekvédelmi szakember munkáját ismerte el Szentlőrinc
Az idei évben a Baranya Vármegyei Kormányhivatal munkatársa, Rohrerné Lehőcz Ágnes, a Szentlőrinci Járási Hivatal gyermekvédelmi szakügyintézője vehette át Szentlőrinc Város Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Díját.
Mint azt a baranyai kormányhivatal közösségi oldalán kiemelte, kollégájuknak szeretettel gratulálnak az elismeréshez, és köszönik, hogy az egyik legnehezebb szakmai területen évek óta magas színvonalon, kitartóan, elhivatottan végzi a munkáját.
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
18 órája
Augusztus 20.: tervezhetünk programokat? Most eláruljuk, hogy milyen idő várható az ünnepen
