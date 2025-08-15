augusztus 15., péntek

Tabu Kupa

4 órája

Pénteken és szombaton rendezik meg a már több mint negyedszázados múltra visszatekintő Tabu Oldtimer Vitorlás Kupát Balatonkenesén, valamint a veterán autók seregszemléjét.

Máté Balázs (Pécsi Újság.hu)
Gyönyörű, régi vitorlásokat láthatunk a Balatonon, csodás autókat a parton

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: andras_csontos

Az esemény – amely egyben Bujtor István Emlékverseny is – ötletgazdája, szervezője, a pécsi sebészprofesszor, dr. Kollár Lajos.  A rendezvényen hagyományosa harminc-negyven gyönyörű, klasszikus vitorláshajót láthatnak az érdeklődők Balatonkenesén és a tavon, s számos csodaszép, oldtimer autót a Balaton északi partján. 

– A 80-as években a Starnbergi-tavon rendeztek régi hajók számára egy versenyt, amire engem is meghívtak. Lenyűgözött az az elegancia, amivel ezt a versenyt megrendezték. Nagyon megfogott a seregszemle, és akkor döntöttem el, hogy Magyarországon is megpróbálom ezt meghonosítani - idézte fel lapunknak korábban a kezdeteket dr. Kollár Lajos.

Azóta huszonhét év telt el, s a Tabu Kupát, a tradicionális fahajók számára rendezett túraversenyt minden évben megrendezték. A régi hajók seregszemléjére hagyományosan az augusztus 20-a előtti szombaton kerül sor Balatonkenesén.

2011-ben dr. Kollár Lajos felajánlotta a Tabu Kupát egyben Bujtor István Emlékversenynek, akiről köztudott, hogy a vitorlázás, a régi hajók szerelmese volt, azóta ezzel is emléket állítanak a közkedvelt színésznek.

Az első Tabu Kupát követően felvetődött, hogy ne csak régi hajók, hanem veterán autók is szerepet kapjanak a rendezvényen. Ez azóta szintén hagyománnyá nőtte ki magát, s természetesen idén sem marad el.

A programsorozat augusztus 15-én, pénteken kezdődik, az eseményre meghívott veterán autók a kenesei kikötőben lesznek láthatók. Innen a karaván Alsóörs felé veszi az irányt, majd Balatonfüred érintésével a Balaton-felvidéken autóznak végig, több helyen is megállva, a túra Balatonkenesén ér véget. A résztvevők idén is megkoszorúzzák Bujtor István szobrát. Másnap , szombaton tíz órakor indul a Tabu Kupa a Kenese-Almádi-Kenese-Aliga-Kenese útvonalon. A rendezvényen mintegy 30-40 hajó, s háromszáz fő részvételére számítanak, az esemény igazi turisztikai attrakciónak számít – ennyi ilyen hajót egyszerre sehol másutt nem látni. A programok a futam végén a díjkiosztóval érnek véget a kenesei kikötőben.

A Tabu Kupával párhuzamosan rendezik meg az Alkotmány Kupát, amely több mint húszéves múltra tekint vissza, és a modern nagy hajók YS kategóriájú versenye. Ezzel egy időben zajlik a Kenese Marina-Port kikötő háziversenye is, amely a kikötő közösségének hagyományos, baráti regattája.

Mindhárom verseny ugyanazon a túrapályán halad.

 

