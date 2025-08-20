Gyopáros Alpár: KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!

„Gyors reakció KamuPetire…”

– Egyszer már hirdetett egy “Faluközpont-programot”, akkor felvilágosítottam, hogy ilyen már van, jó reggelt! Magyar Falu Programnak hívják… És sikeres! – fogalmazott a posztban Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt!