Brutális bírság Horvátországban: akár 800 ezer forintos büntetés is járhat a gyorshajtásért

Különösen kedvelt nyári úti cél Horvátország. Főleg Baranya vármegyéből, ahonnan autópálya használatával akár 5 óra autózással is eljuthatunk a tengerhez. Nem éri meg sietni, de aki mégis így tesz, akár több száz ezer forintos gyorshajtás büntetést is kockáztat. Horvátországban ugyanis szigorúan veszik a gyorshajtást. Autópályán vagy gyorsforgalmi úton akár 2000 euróig is terjedhet a büntetés összege, ez átszámítva közel 800 ezer forintnak felel meg. És ez még nem a maximum, településen belül akár 2650 eurós bírság is kiszabható.

Gyorshajtást mérnek déli szomszédainknál is (illusztráció).

Fotó: Lang Róbert

Íme a gyorshajtás kalkulátor településen belül:

10 km/h alatt: 30 euró

10–20 km/h között: 60 euró

20–30 km/h között: 130 euró

30–50 km/h között: 290–920 euró

50 km/h felett: 2650 euró + akár 60 nap elzárás

– Ismerősömmel történt az eset, úgy érezte, nem ment gyorsan, de valószínűleg egy kis településen túllépte a sebességhatárt. Semmiféle megállítás nem történt, aztán két héttel később jött a levél. Magyarul is mellékelve volt, és három napot kaptak az utalásra. Így is közel 20 ezer forint volt az összeg – fogalmazott olvasónk.

A Világgazgdaság cikke szerint a horvát hatóságok az elmúlt években komoly figyelmet fordítottak a közlekedési szabályok betartatására, telepített traffipaxok, álcázott rendőrautók, mobil radarok működnek országszerte. Ezek az eszközök akár 600 méteres távolságból is érzékelik, ha valaki gyorsan hajt, nincs bekötve az öve, vagy mobiltelefont használ vezetés közben. A cikkből továbbá az is kiderül, hogy Horvátországban érvényesül-e a zéró tolerancia elve.

A horvát nyaralás gyorshajtás nélkül a legjobb

Fotó: Csapó Balázs

Van, ahol saját zsebre dolgoznak

Nem mindenhol ilyen szabálykövető a rendszer. Olvasóink beszámolója szerint egyes országokban a rendőrök nem hivatalosan próbálnak pénzhez jutni. Egyikük egy szlovákiai esetet idézett fel, ahol a rendőrök az állításuk szerint gyorshajtásért állították meg – bizonyíték nem volt – 150 eurós bírságot kértek. Végül „alku” született: 50 eurót kértek kézbe, egy papírcetlit nyomtak a sofőr kezébe, majd intettek, hogy mehet tovább.

Más arról számolt be, hogy Bosznia-Hercegovinában autózva már előre 20-30 eurót különít el, ha esetleg megállítanák. Elmondása szerint ott szinte bevett gyakorlat az ilyen megoldás.