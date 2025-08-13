Ha nem akarsz kóvályogni a körforgalomban, akkor ezt a környéket kerüld el!

A Tükebusz tájékoztatta az utasokat, hogy vezetékhiba miatt 2025. augusztus 14-én, csütörtökön 8 órától várhatóan augusztus 30-ig lezárják a Barbakán körforgalom Klimó György utcai kihajtóágát, ezért az érintett 103, 30, 30Y, 31, 32, 32Y, 34, 34Y, 35, 35Y, 36 és 932-es járatok a Főpályaudvar/Kertváros irányába terelőútvonalon közlekednek:

A 103, 30, 30Y járatok az Alkotmány utcáig eredeti, majd a Petőfi utca - Hungária utca, a Kórház tértől ismét az eredeti útvonalon közlekednek.

Kimaradó megálló: Barbakán.

A 31, 32, 32Y, 34, 34Y, 35, 35Y, 36 és 932-es járatok a Barbakán körforgalomig eredeti, majd a Kodály Zoltán utca - Petőfi utca - Hungária utca, a Kórház tértől ismét az eredeti útvonalon közlekednek.

Terelőútvonali megálló: Kodály Zoltán utca.