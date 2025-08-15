augusztus 15., péntek

Mária névnap

33°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tánc és szórakozás

1 órája

Habparty, koncertek és DJ gondoskodik a jó hangulatról – ne hagyd ki az idei búcsút

Címkék#Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület#műsor#hangulat#kínálat

Színes, változatos programok.

Tóth Dávid
Habparty, koncertek és DJ gondoskodik a jó hangulatról – ne hagyd ki az idei búcsút

Illusztráció.

Forrás: MW

Mecseknádasd idén is színes programokkal várja a helyieket és a látogatókat az augusztus 20-i búcsú alkalmából. A rendezvénynek a Gesztenyés Park ad otthont.

A nap 7 órakor zenés ébresztővel indul, majd 10:30-kor ünnepi szentmisét tartanak a Szent István kápolnában. Délután 16 órától kulturális programok színesítik a kínálatot: kenyérszentelés, a decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes fellépése, a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Zenekar koncertje, valamint a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület és a helyi Nyugdíjasklub énekkarának műsora.

A szórakozás este is folytatódik: 18 órától habparty várja a gyerekeket és fiatalokat, 19 órától pedig dj Schütz gondoskodik a hangulatról.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy közösségi élményekkel, zenével és hagyományőrző műsorokkal teli napra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu