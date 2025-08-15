Habparty, koncertek és DJ gondoskodik a jó hangulatról – ne hagyd ki az idei búcsút

Mecseknádasd idén is színes programokkal várja a helyieket és a látogatókat az augusztus 20-i búcsú alkalmából. A rendezvénynek a Gesztenyés Park ad otthont.

A nap 7 órakor zenés ébresztővel indul, majd 10:30-kor ünnepi szentmisét tartanak a Szent István kápolnában. Délután 16 órától kulturális programok színesítik a kínálatot: kenyérszentelés, a decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes fellépése, a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Zenekar koncertje, valamint a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület és a helyi Nyugdíjasklub énekkarának műsora.

A szórakozás este is folytatódik: 18 órától habparty várja a gyerekeket és fiatalokat, 19 órától pedig dj Schütz gondoskodik a hangulatról.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy közösségi élményekkel, zenével és hagyományőrző műsorokkal teli napra.