Egyre nagyobb a baj

2 órája

A belvárosi templomot sem kímélik a hajléktalanok − szemrebbenés nélkül gyalázzák meg

Semmi sem szent − tartja a mondás. Ebben az esetben ez hatványozottan igaz: Pécs belvárosában továbbra is égető a hajléktalan probléma.

Bama.hu
A Lyceum templom bejárata egy pécsi hétköznapon.

Forrás: Olvasói fotó

Egyre csak fokozódik a hajléktalan-probléma Pécs belvárosában, a helyzet már odáig fajult, hogy a szent helyeket sem kímélik: az Urunk színelváltoztatása-templom (Lyceum-templom) előtt tanyáznak, olvasónk pedig annak is szemtanúja volt, hogy meggyalázzák a szent helyet. 

hajléktalan-probléma Pécsen: egy férfi alkoholos üvegekkel üldögél a templom kapujában Pécsen a Lyceum-templomnál
A belváros szent helyei sem esnek ki a hajléktalan-probléma alól.
Forrás: Olvasói fotó

hajléktalan-probléma a belvárosban: templomgyalázás történt a Király utcában

Olvasóink rendre megtalálnak bennünket megdöbbentő történetekkel a hajléktalan-probléma kapcsán, amely főként a forgalmas belvárost érinti. A Centrum parkoló mellett a buszpályaudvar és a Király utca is frekventált helye a kéregetőknek. 

A Király utcában sétáltam, amikor láttam, hogy a templomnál (Lyceum templom − a szerk.) egy hajléktalan nemes egyszerűséggel levizelte a templom falát. Sajnos rendszeresen tapasztalom, hogy a templom bejáratánál ülnek és zargatják a járókelőket, a nagy nehezen összekunyerált pénzből pedig az épp a templommal szemben található boltban vásárolnak be. Úgy tudom, hogy egy ideig nem is árultak miattuk alkoholt ebben az üzletben

− mesélte el tapasztalatait olvasónk, aki szerint vélhetően a hívők jóindulatával próbálnak visszaélni, vagy épp az egyházközösségnek a segítőkészségével náluk ugyanis rendszeresen van ingyenes ételosztás.

Földrengés sújtotta, nemrég állították helyre a Lyceum-templomot

A pécsi Urunk Színeváltozása-templom (Lyceum-templom) barokk stílusban épült 1741–1756 között a pálos rend számára, egy török kori dzsámi helyén. Belső tere rokokó berendezésű, főoltárán a Színeváltozás jelenete látható. A pálos rend feloszlatása után sokáig üresen állt, majd az egyetemhez került, innen kapta a „Lyceum” nevet. 2012-ben ismét a pálosokhoz került. Alatta felújított kripta és urnatemető található. Búcsúünnepe augusztus 6-án van, a templomban rendszeresen tartanak szentmiséket. 

Az istentiszteleti helyszín, amely két évig zárva volt a 2020-as földrengést követő károk miatt, 2022-ben újra megnyitotta kapuit.

Kéregetők és folyamatos balhék Pécsen

A nyári turistaszezon alatt szinte végig jelen voltak a hajléktalanok a város legfrekventáltabb helyein, nem egyszer fordult elő, hogy a vendéglátóhelyek kiülős részein kéregetők zargatták a fogyasztó vendégeket. Hiába küldik el őket az az adott étterem dolgozói, rendszeresen visszatalálnak és folytatják tevékenységüket. 

A fura alakok nappal és éjszaka is jelen vannak a pécsi belvárosban, akad köztük olyan is, aki rendszeresen a kukákkal, vagy láthatatlan emberekkel veszekszik. 

 

