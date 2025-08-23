augusztus 23., szombat

Nagy buli volt

2 órája

Óriási sikert aratott a horvát sztár a Harkányi Fürdőfesztiválon (VIDEÓ)

Címkék#Harkányi Fürdőfesztivál#Made in B live#Severina#nyár#program

Fergeteges hangulat és színes programkavalkád! A jubileumi, XXX. Harkányi Fürdőfesztivál hangulata már most feledhetetlenné teszi az idei rendezvényt.

Jusztin Levente

Az idei, immár harmincadik alkalommal megrendezett Harkányi Fürdőfesztivál igazi ünnepnek bizonyul: a többnapos esemény már a nyitónapon megmutatta, hogy miért vált a térség egyik legnagyobb nyári attrakciójává. Egyedül a csütörtöki nap hozott némi izgalmat, amikor az időjárás kérdésessé tette, hogy a Lepke színpad DJ-i színpadra léphetnek-e, de a közönség lelkesedése és a szervezők rugalmassága garantálta, hogy a program ne szenvedjen hiányt. A fesztivál alapvetően derűs, nyári atmoszférája így töretlen maradt.

A pénteki nap csúcsát a Viva Palazzo nagyszínpadon adott Severina-koncert jelentette, amely hatalmas közönséget vonzott és felejthetetlen bulihangulatot teremtett. A Balkán egyik legismertebb énekesnője igazi sztárparádét hozott Harkányba, amit a közönség önfeledt tánccal és hangos énekléssel hálált meg. A pénteki program ráadásul nemcsak Severináról szólt: a Desperado, a Nótár Mary és a Made in B live is emlékezetes fellépést nyújtottak, bizonyítva, hogy a fesztivál minden korosztály számára kínál igazi zenei csemegéket.

Tartogat még szórakozást a jubileumi Harkányi Fürdőfesztivál

A hétvégére is bőven tartogat izgalmakat a jubileumi rendezvény. Szombaton a gyerekek kedvéért bűvészműsor, meseelőadás és vidám gyerekkoncertek színesítik a délutánt, míg az esti órákban az AK26, ByeAlex és a Slepp, valamint a Nemazalány x Sofi duó gondoskodik arról, hogy a fiatalabb közönség is megtalálja a kedvére való produkciókat. A nagyszínpadon ráadásul fergeteges hangulat várható, hiszen a záró órákban Peat Jr. & Fernando, majd Dj. Duly pörgeti fel a közönséget.

Harkányi Fürdőfesztivál
Severina megtöltötte a teret – ByeAlex is tud nagyot durrantani a Harkányi Fürdőfesztiválon?
Fotó: MW

A vasárnapi nap a hagyományok és a könnyűzene jegyében zárja majd a fesztivált. A Rudán–Kalapács Project gondoskodik a rockos energiákról, míg a hétvége koronájaként Fenyő Miklós ad élő koncertet a nagyszínpadon. A táncos-zenés programokat a Pécsi Rózsa hastánc-bemutatója és a Vivat Bacchus fellépése teszi még sokszínűbbé. A fesztivál így méltó módon búcsúzik a nyártól: családi programokkal, sztárfellépőkkel és feledhetetlen bulikkal.

 

