augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

23°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
2022

1 órája

Három éve csukták be a kiskaput a migránsok előtt a Mohácsi-szigeten

Címkék#hattyúnyak#migráns#határzár#Duna-Dráva Nemzeti Park

A magyar kormány döntését követően 2022 augusztusában kezdték meg a már meglévő 165 kilométer hosszúságú biztonsági határzár megerősítését és az új határvédelmi rendszer kiépítését a hódunai szakaszon. A magyar, a szerb és a horvát szakasz találkozásánál, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén a Hóduna határszakaszon kerítést építettek.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

2022 augusztusában született meg a döntés, amellyel becsukta a kormány az egyik még nyitva álló kiskaput a migránsok előtt, kerítés épült a Mohácsi-szigeten, a horvát-magyar-szerb hármashatárnál. A szóban forgó területen naponta fogtak el határsértőket, Hóduna, Újmohács, Homorúd, Dunafalva térségében, illetve az onnan tovább jutókat az ország belső területein – írja a Pécsi Újság.

Három éve csukták be a kiskaput a migránsok előtt a Mohácsi-szigeten
Illusztráció: MW

A magyar-szerb határszakaszon a már akkor is meglévő 165 kilométeres kerítés első sorát egy úgynevezett hattyúnyak felhelyezésével erősítették meg. Ezeket pengés kerítéselemmel fedték, míg alsó felüket többsoros NATO-dróttal szerelték fel.

A műszaki megoldások azt hivatottak megakadályozni, hogy az illegális migránsok létrával átmásszanak a kerítésen.
A megerősítés része volt a határzár első sorának betonacél síkhálóval történő megerősítése, illetve a gyors telepítésű drótakadály cseréje és magasítása is, ezek elsődlegesen a kerítés átvágását akadályozzák meg.

A mintegy 10 kilométeres hódunai szakasz területén pedig egy teljesen új határzárat telepít a BvOP, hasonló műszaki tartalommal.
A kormány júliusban döntött arról, hogy a magyar-szerb határon az ideiglenes biztonsági határzárnál a kerítés tetején egyméteres hattyúnyakat helyezzenek fel, a szerb és a horvát szakasz találkozásánál, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, a Hóduna határszakaszon pedig ideiglenes biztonsági határzár épüljön ki.  Az építkezések teljes költsége mintegy húszmilliárd forint.

2015-ös bevándorlási hullám során szeptember 15-ig a magyar-szerb zöldhatár lezárásáig, illetve a jogi és fizikai határzár létrehozásáig a Baranya megyéhez tartozó, Dunától keletre fekvő települések, Sárhát, Újmohács, Homorúd és Hóduna kevéssé voltak érintve a migrációs folyamatokban.

Embercsempészek bukkantak fel a térségben

Ezt követően hazánk déli határánál az embercsempészek - kikerülve a lezárt szakaszt - Horvátországon át csempészték a migránsokat Magyarországra 2015. október 18-ig, a magyar-horvát zöldhatár lezárásáig. Abban az egy hónapban Beremend térségébe mintegy 36 000 migráns érkezett, ám 2015. október 18-a után az év végéig már egyetlenegy sem.

A migránsok és az embercsempészek azonban új útvonalakat kerestek, így jött a képbe a magyar-szerb-horvát hármas határ térsége, ahol gyakorlatilag naponta fogtak el határsértőket az új védművek megépítéséig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu