2022 augusztusában született meg a döntés, amellyel becsukta a kormány az egyik még nyitva álló kiskaput a migránsok előtt, kerítés épült a Mohácsi-szigeten, a horvát-magyar-szerb hármashatárnál. A szóban forgó területen naponta fogtak el határsértőket, Hóduna, Újmohács, Homorúd, Dunafalva térségében, illetve az onnan tovább jutókat az ország belső területein – írja a Pécsi Újság.

Három éve csukták be a kiskaput a migránsok előtt a Mohácsi-szigeten

Illusztráció: MW

A magyar-szerb határszakaszon a már akkor is meglévő 165 kilométeres kerítés első sorát egy úgynevezett hattyúnyak felhelyezésével erősítették meg. Ezeket pengés kerítéselemmel fedték, míg alsó felüket többsoros NATO-dróttal szerelték fel.

A műszaki megoldások azt hivatottak megakadályozni, hogy az illegális migránsok létrával átmásszanak a kerítésen.

A megerősítés része volt a határzár első sorának betonacél síkhálóval történő megerősítése, illetve a gyors telepítésű drótakadály cseréje és magasítása is, ezek elsődlegesen a kerítés átvágását akadályozzák meg.

A mintegy 10 kilométeres hódunai szakasz területén pedig egy teljesen új határzárat telepít a BvOP, hasonló műszaki tartalommal.

A kormány júliusban döntött arról, hogy a magyar-szerb határon az ideiglenes biztonsági határzárnál a kerítés tetején egyméteres hattyúnyakat helyezzenek fel, a szerb és a horvát szakasz találkozásánál, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, a Hóduna határszakaszon pedig ideiglenes biztonsági határzár épüljön ki. Az építkezések teljes költsége mintegy húszmilliárd forint.

2015-ös bevándorlási hullám során szeptember 15-ig a magyar-szerb zöldhatár lezárásáig, illetve a jogi és fizikai határzár létrehozásáig a Baranya megyéhez tartozó, Dunától keletre fekvő települések, Sárhát, Újmohács, Homorúd és Hóduna kevéssé voltak érintve a migrációs folyamatokban.

Embercsempészek bukkantak fel a térségben

Ezt követően hazánk déli határánál az embercsempészek - kikerülve a lezárt szakaszt - Horvátországon át csempészték a migránsokat Magyarországra 2015. október 18-ig, a magyar-horvát zöldhatár lezárásáig. Abban az egy hónapban Beremend térségébe mintegy 36 000 migráns érkezett, ám 2015. október 18-a után az év végéig már egyetlenegy sem.