1 órája
Három éve csukták be a kiskaput a migránsok előtt a Mohácsi-szigeten
A magyar kormány döntését követően 2022 augusztusában kezdték meg a már meglévő 165 kilométer hosszúságú biztonsági határzár megerősítését és az új határvédelmi rendszer kiépítését a hódunai szakaszon. A magyar, a szerb és a horvát szakasz találkozásánál, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén a Hóduna határszakaszon kerítést építettek.
2022 augusztusában született meg a döntés, amellyel becsukta a kormány az egyik még nyitva álló kiskaput a migránsok előtt, kerítés épült a Mohácsi-szigeten, a horvát-magyar-szerb hármashatárnál. A szóban forgó területen naponta fogtak el határsértőket, Hóduna, Újmohács, Homorúd, Dunafalva térségében, illetve az onnan tovább jutókat az ország belső területein – írja a Pécsi Újság.
A magyar-szerb határszakaszon a már akkor is meglévő 165 kilométeres kerítés első sorát egy úgynevezett hattyúnyak felhelyezésével erősítették meg. Ezeket pengés kerítéselemmel fedték, míg alsó felüket többsoros NATO-dróttal szerelték fel.
A műszaki megoldások azt hivatottak megakadályozni, hogy az illegális migránsok létrával átmásszanak a kerítésen.
A megerősítés része volt a határzár első sorának betonacél síkhálóval történő megerősítése, illetve a gyors telepítésű drótakadály cseréje és magasítása is, ezek elsődlegesen a kerítés átvágását akadályozzák meg.
A mintegy 10 kilométeres hódunai szakasz területén pedig egy teljesen új határzárat telepít a BvOP, hasonló műszaki tartalommal.
A kormány júliusban döntött arról, hogy a magyar-szerb határon az ideiglenes biztonsági határzárnál a kerítés tetején egyméteres hattyúnyakat helyezzenek fel, a szerb és a horvát szakasz találkozásánál, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, a Hóduna határszakaszon pedig ideiglenes biztonsági határzár épüljön ki. Az építkezések teljes költsége mintegy húszmilliárd forint.
2015-ös bevándorlási hullám során szeptember 15-ig a magyar-szerb zöldhatár lezárásáig, illetve a jogi és fizikai határzár létrehozásáig a Baranya megyéhez tartozó, Dunától keletre fekvő települések, Sárhát, Újmohács, Homorúd és Hóduna kevéssé voltak érintve a migrációs folyamatokban.
Embercsempészek bukkantak fel a térségben
Ezt követően hazánk déli határánál az embercsempészek - kikerülve a lezárt szakaszt - Horvátországon át csempészték a migránsokat Magyarországra 2015. október 18-ig, a magyar-horvát zöldhatár lezárásáig. Abban az egy hónapban Beremend térségébe mintegy 36 000 migráns érkezett, ám 2015. október 18-a után az év végéig már egyetlenegy sem.
A migránsok és az embercsempészek azonban új útvonalakat kerestek, így jött a képbe a magyar-szerb-horvát hármas határ térsége, ahol gyakorlatilag naponta fogtak el határsértőket az új védművek megépítéséig.