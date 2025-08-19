3 órája
Nagy változás jön a lottózókban – de mennyibe fog ez nekünk kerülni?
Szeptembertől új korszak kezdődik a hazai lottózás történetében: a Szerencsejáték Zrt. több változtatással teszi izgalmasabbá a játékot. A legfontosabb újítás, hogy a hatoslottót immár heti két alkalommal sorsolják ki, ami a játékosoknak még több izgalmat és esélyt jelent.
Az első csütörtöki hatoslottó húzás szeptember 4-én este 20:45-kor lesz látható. A változtatás célja, hogy a játék élvezetesebb és mozgalmasabb legyen, illetve a játékosok számára több lehetőséget kínáljon a nagy nyereményekre. Az eddigi szabályokhoz képest annyi módosulás történik, hogy augusztus 3-tól megszűnt az öthetes szelvény feladásának lehetősége. A játékosok mostantól mindig az adott heti sorsolásokra válthatják meg számaikat, dönthetnek egy, két, öt vagy tíz játékra előre. Ez különösen azoknak kedvez, akik minden alkalommal ugyanazokat a számokat játsszák meg. A szelvény ára azonban változatlan marad: továbbra is 400 forintba kerül.
A változások közepette is sokakat lázban tartott az augusztus 17-i sorsolás, amikor kiderült, hogy valaki telitalálatot ért el. A szerencsés játékos 1,39 milliárd forinttal lett gazdagabb, miután eltalálta a 33. játékhét nyerőszámait. Ezzel a hatalmas összeggel újabb milliárdost avatott a hatoslottó története, miközben a következő héten a várható főnyeremény már „csupán” 110 millió forint lesz. A hatalmas nyeremények híre mindig újra és újra felkorbácsolja a képzeletet: mit tennénk mi, ha hirtelen milliárdosokká válnánk?
Baranyai álmok a milliárdokkal – támogatás, lakásfelújításra költenék
Nemrégiben olvasóinkat kérdeztük meg arról, mire költenék a lottónyereményüket. A válaszok vegyesek, de közös bennük, hogy a legtöbben elsőként a mindennapi terheiktől szabadulnának meg: hiteltörlesztés, lakásfelújítás, gyerekek támogatása. Mások nagyobb távlatokban gondolkodtak: vízparti ház, külföldi gyógykezelés a gyermeküknek, vagy éppen egy egész tanya szürke marhákkal.
A jótékonyság sem hiányzik a baranyai vágyak listájáról: többen állatmenhelyeket, gyerekkórházakat és idősgondozást támogatnának a pénzből. Egyikük nyugdíjas-lakóparkot álmodott meg uszodával és tornateremmel, más pedig egy vendéglőt nyitna, ahol népies, magyaros ételeket kínálnának elérhető áron.
A realista válaszok között pedig akadt olyan is, aki kijelentette: „Ugyanúgy mennék dolgozni, mint eddig.” Ez is jól mutatja, hogy bár a pénz sok mindent megváltoztat, a hétköznapok szokásai és a munka iránti elkötelezettség sokak számára érték maradna.
Erre lehetne költeni Baranyában a hatoslottó nyereményét
Ha valaki a mostani 1,39 milliárdos nyereményből gazdálkodna, akár Harkány összes eladó ingatlanát felvásárolhatná – családi házakat, apartmanokat, üdülőket egyaránt. Pécsett pedig egy elegáns belvárosi villa 300 millió forintért már a nyertes otthona lehetne, hozzá egy új autó 25 millióért – és még mindig szinte érintetlen maradna a vagyon túlnyomó része.
Bár az esély a telitalálatra elenyésző, a vágyakozás és a „mi lenne, ha…” gondolat örökké hozzátartozik a lottózás élményéhez. A szeptembertől életbe lépő változások pedig még több alkalmat adnak arra, hogy a játékosok reménykedjenek, tervezgessenek – és talán egyszer valóban elérjék álmaikat.