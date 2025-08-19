Nagy változás jön a lottózókban – de mennyibe fog ez nekünk kerülni?

Az első csütörtöki hatoslottó húzás szeptember 4-én este 20:45-kor lesz látható. A változtatás célja, hogy a játék élvezetesebb és mozgalmasabb legyen, illetve a játékosok számára több lehetőséget kínáljon a nagy nyereményekre. Az eddigi szabályokhoz képest annyi módosulás történik, hogy augusztus 3-tól megszűnt az öthetes szelvény feladásának lehetősége. A játékosok mostantól mindig az adott heti sorsolásokra válthatják meg számaikat, dönthetnek egy, két, öt vagy tíz játékra előre. Ez különösen azoknak kedvez, akik minden alkalommal ugyanazokat a számokat játsszák meg. A szelvény ára azonban változatlan marad: továbbra is 400 forintba kerül.

Nagyobb az esélyünk a hatoslottó megnyerésére. Fotó: MW

A változások közepette is sokakat lázban tartott az augusztus 17-i sorsolás, amikor kiderült, hogy valaki telitalálatot ért el. A szerencsés játékos 1,39 milliárd forinttal lett gazdagabb, miután eltalálta a 33. játékhét nyerőszámait. Ezzel a hatalmas összeggel újabb milliárdost avatott a hatoslottó története, miközben a következő héten a várható főnyeremény már „csupán” 110 millió forint lesz. A hatalmas nyeremények híre mindig újra és újra felkorbácsolja a képzeletet: mit tennénk mi, ha hirtelen milliárdosokká válnánk?

Baranyai álmok a milliárdokkal – támogatás, lakásfelújításra költenék

Nemrégiben olvasóinkat kérdeztük meg arról, mire költenék a lottónyereményüket. A válaszok vegyesek, de közös bennük, hogy a legtöbben elsőként a mindennapi terheiktől szabadulnának meg: hiteltörlesztés, lakásfelújítás, gyerekek támogatása. Mások nagyobb távlatokban gondolkodtak: vízparti ház, külföldi gyógykezelés a gyermeküknek, vagy éppen egy egész tanya szürke marhákkal.

A jótékonyság sem hiányzik a baranyai vágyak listájáról: többen állatmenhelyeket, gyerekkórházakat és idősgondozást támogatnának a pénzből. Egyikük nyugdíjas-lakóparkot álmodott meg uszodával és tornateremmel, más pedig egy vendéglőt nyitna, ahol népies, magyaros ételeket kínálnának elérhető áron.

A realista válaszok között pedig akadt olyan is, aki kijelentette: „Ugyanúgy mennék dolgozni, mint eddig.” Ez is jól mutatja, hogy bár a pénz sok mindent megváltoztat, a hétköznapok szokásai és a munka iránti elkötelezettség sokak számára érték maradna.