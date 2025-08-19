augusztus 19., kedd

Huba névnap

20°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véget ér egy korszak

3 órája

Nagy változás jön a lottózókban – de mennyibe fog ez nekünk kerülni?

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Harkány#ingatlan#forint#nyeremény#esély

Szeptembertől új korszak kezdődik a hazai lottózás történetében: a Szerencsejáték Zrt. több változtatással teszi izgalmasabbá a játékot. A legfontosabb újítás, hogy a hatoslottót immár heti két alkalommal sorsolják ki, ami a játékosoknak még több izgalmat és esélyt jelent.

Jusztin Levente

Az első csütörtöki hatoslottó húzás szeptember 4-én este 20:45-kor lesz látható. A változtatás célja, hogy a játék élvezetesebb és mozgalmasabb legyen, illetve a játékosok számára több lehetőséget kínáljon a nagy nyereményekre. Az eddigi szabályokhoz képest annyi módosulás történik, hogy augusztus 3-tól megszűnt az öthetes szelvény feladásának lehetősége. A játékosok mostantól mindig az adott heti sorsolásokra válthatják meg számaikat, dönthetnek egy, két, öt vagy tíz játékra előre. Ez különösen azoknak kedvez, akik minden alkalommal ugyanazokat a számokat játsszák meg. A szelvény ára azonban változatlan marad: továbbra is 400 forintba kerül.

hatoslottó
Nagyobb az esélyünk a hatoslottó megnyerésére. Fotó: MW

A változások közepette is sokakat lázban tartott az augusztus 17-i sorsolás, amikor kiderült, hogy valaki telitalálatot ért el. A szerencsés játékos 1,39 milliárd forinttal lett gazdagabb, miután eltalálta a 33. játékhét nyerőszámait. Ezzel a hatalmas összeggel újabb milliárdost avatott a hatoslottó története, miközben a következő héten a várható főnyeremény már „csupán” 110 millió forint lesz. A hatalmas nyeremények híre mindig újra és újra felkorbácsolja a képzeletet: mit tennénk mi, ha hirtelen milliárdosokká válnánk?

Baranyai álmok a milliárdokkal – támogatás, lakásfelújításra költenék

Nemrégiben olvasóinkat kérdeztük meg arról, mire költenék a lottónyereményüket. A válaszok vegyesek, de közös bennük, hogy a legtöbben elsőként a mindennapi terheiktől szabadulnának meg: hiteltörlesztés, lakásfelújítás, gyerekek támogatása. Mások nagyobb távlatokban gondolkodtak: vízparti ház, külföldi gyógykezelés a gyermeküknek, vagy éppen egy egész tanya szürke marhákkal.

A jótékonyság sem hiányzik a baranyai vágyak listájáról: többen állatmenhelyeket, gyerekkórházakat és idősgondozást támogatnának a pénzből. Egyikük nyugdíjas-lakóparkot álmodott meg uszodával és tornateremmel, más pedig egy vendéglőt nyitna, ahol népies, magyaros ételeket kínálnának elérhető áron.

A realista válaszok között pedig akadt olyan is, aki kijelentette: „Ugyanúgy mennék dolgozni, mint eddig.” Ez is jól mutatja, hogy bár a pénz sok mindent megváltoztat, a hétköznapok szokásai és a munka iránti elkötelezettség sokak számára érték maradna.

Erre lehetne költeni Baranyában a hatoslottó nyereményét

Ha valaki a mostani 1,39 milliárdos nyereményből gazdálkodna, akár Harkány összes eladó ingatlanát felvásárolhatná – családi házakat, apartmanokat, üdülőket egyaránt. Pécsett pedig egy elegáns belvárosi villa 300 millió forintért már a nyertes otthona lehetne, hozzá egy új autó 25 millióért – és még mindig szinte érintetlen maradna a vagyon túlnyomó része.

Bár az esély a telitalálatra elenyésző, a vágyakozás és a „mi lenne, ha…” gondolat örökké hozzátartozik a lottózás élményéhez. A szeptembertől életbe lépő változások pedig még több alkalmat adnak arra, hogy a játékosok reménykedjenek, tervezgessenek – és talán egyszer valóban elérjék álmaikat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu