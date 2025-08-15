Figyelem! Csalók járják Pécset is: csengetnek, de nem kell mindig ajtót nyitni

Azt gondolnánk, hogy manapság a csalások jó része az online világban történik, ám a fizikai értelembe vett lopás sem ment még ki a divatból. Való igaz, hogy a legtöbben már bankkártya adatok ellopásával, vagy hamis telefonokkal, sms-csalásokkal próbálnak meg tőlünk, legfőképpen az idősektől pénzt kicsikarni, de vannak olyanok is, akik a régimódi eszközökhöz folyamodnak. Hogyan védekezhetünk a házaló csalókkal szemben?

A kamera vásárlása remek befektetés lehet a házaló csalókkal szemben is. Forrás: MW

A házaló csalók az idősekre utaznak

Az első és legfontosabb teendő, hogy mindenképpen értessük meg idős, esetleg egyedül élő ismerőseinkkel, rokonainkkal, hogy amennyiben bárki becsenget hozzájuk és engedély nélkül bemegy a telkükre, azonnal értesítsenek valakit. A házaló csalóknak ugyanis több eszközük is van.

A leggyakoribb módszer, hogy becsengetnek, mert az utcáról meglátták, hogy javításra szorul például a tető, ők pedig gyorsan − és persze olcsón − megjavítják. A jóhiszemű ember erre duplán is ráfázhat, mert a nem szakszerű munkáért rengeteg pénzt kifizethet, vagy épp az idegenek meg is lophatják, miután beengedte őket a telekre. Nem ritka, hogy házaló csalók álnéven vállalnak munkát egyedül élő időseknél, majd szépen kirámolják a pajtát, ne adj isten a házat, majd örökre eltűnnek.

A veszély különösen a kisebb, idősebbek által lakott falvakat érinti. A korábban jellemző, kétes eredetű árukkal házaló kereskedők – mára szinte teljesen eltűntek. Helyettük olyan szolgáltatók jelentek meg, akik különböző munkákat ajánlanak fel, gyakran megtévesztő szándékkal. Ez abból a szempontból is kellemetlen, mert a tisztességes vállalkozókra is rossz fényt vet, ha valaki visszaél egy adott szakmával.

Gyakori trükk például az olcsó tűzifa árusítás, amelyet természetesen az udvaron öntenének le, de akadnak olyan csalók is, akik kisebb kőműves, vagy vízvezeték szerelői munkák miatt csengetnek be.

Hasonlóan népszerű módszer az eresztisztítás vagy tetőjavítás felajánlása. A csalók megállapodnak egy összegben – például 15 ezer forintban –, de fizetéskor kiderül, hogy ez nem az egész munkára, hanem csak négyzetméterenként volt értendő. Ha a sértett vitába száll velük, a többségben lévő elkövetők akár fenyegetéssel is rákényszeríthetik az áldozatot a fizetésre, ami már súlyosabb bűncselekménynek is minősülhet.

A rendőrség több védelmi javaslatot is tett a házaló csalók kapcsán.