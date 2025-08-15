augusztus 15., péntek

Az idős, egyedül élő emberekre utaznak

23 perce

Figyelem! Csalók járják Pécset is: csengetnek, de nem kell mindig ajtót nyitni

Címkék#vízvezeték#segítség#munka#tűzifa#készpénz#kőműves

Csak egy gyors tetőjavítás és máris hűlt helye a megtakarításoknak. A házaló csalók miatt nem árt gyanakvónak lenni.

Bama.hu
Illusztráció.

Forrás: ChatGPT

Azt gondolnánk, hogy manapság a csalások jó része az online világban történik, ám a fizikai értelembe vett lopás sem ment még ki a divatból. Való igaz, hogy a legtöbben már bankkártya adatok ellopásával, vagy hamis telefonokkal, sms-csalásokkal próbálnak meg tőlünk, legfőképpen az idősektől pénzt kicsikarni, de vannak olyanok is, akik a régimódi eszközökhöz folyamodnak. Hogyan védekezhetünk a házaló csalókkal szemben?

házaló csalók
A kamera vásárlása remek befektetés lehet a házaló csalókkal szemben is. Forrás: MW

A házaló csalók az idősekre utaznak

Az első és legfontosabb teendő, hogy mindenképpen értessük meg idős, esetleg egyedül élő ismerőseinkkel, rokonainkkal, hogy amennyiben bárki becsenget hozzájuk és engedély nélkül bemegy a telkükre, azonnal értesítsenek valakit. A házaló csalóknak ugyanis több eszközük is van. 

  • A leggyakoribb módszer, hogy becsengetnek, mert az utcáról meglátták, hogy javításra szorul például a tető, ők pedig gyorsan − és persze olcsón − megjavítják. A jóhiszemű ember erre duplán is ráfázhat, mert a nem szakszerű munkáért rengeteg pénzt kifizethet, vagy épp az idegenek meg is lophatják, miután beengedte őket a telekre. Nem ritka, hogy házaló csalók álnéven vállalnak munkát egyedül élő időseknél, majd szépen kirámolják a pajtát, ne adj isten a házat, majd örökre eltűnnek.

A veszély különösen a kisebb, idősebbek által lakott falvakat érinti. A korábban jellemző, kétes eredetű árukkal házaló kereskedők – mára szinte teljesen eltűntek. Helyettük olyan szolgáltatók jelentek meg, akik különböző munkákat ajánlanak fel, gyakran megtévesztő szándékkal. Ez abból a szempontból is kellemetlen, mert a tisztességes vállalkozókra is rossz fényt vet, ha valaki visszaél egy adott szakmával. 

  • Gyakori trükk például az olcsó tűzifa árusítás, amelyet természetesen az udvaron öntenének le, de akadnak olyan csalók is, akik kisebb kőműves, vagy vízvezeték szerelői munkák miatt csengetnek be. 
  • Hasonlóan népszerű módszer az eresztisztítás vagy tetőjavítás felajánlása. A csalók megállapodnak egy összegben – például 15 ezer forintban –, de fizetéskor kiderül, hogy ez nem az egész munkára, hanem csak négyzetméterenként volt értendő. Ha a sértett vitába száll velük, a többségben lévő elkövetők akár fenyegetéssel is rákényszeríthetik az áldozatot a fizetésre, ami már súlyosabb bűncselekménynek is minősülhet.

A rendőrség több védelmi javaslatot is tett a házaló csalók kapcsán.

Felhívják a figyelmet arra, hogy bármilyen nemű vállalkozói munkát csakis írásbeli szerződés megkötése után engedélyezzünk, amelyben szerepel a vállalkozó neve, személyigazolvány száma és a munka pontos leírása. Ez nem csak a későbbi beazonosítást segíti, hanem a komoly szándékú szolgáltatókat is kiszűri, hiszen ők nem zárkóznak el az ilyen formalitásoktól. Kérjünk vállalkozói igazolványt és referenciákat, ne fizessünk − pláne előre − készpénzzel és ne engedjünk be idegeneket a lakásunkba! 

  • A „lerobbantunk és szerszám kellene trükk” pedig szintén nagyon népszerű átverés, amellyel kapcsolatban lapunknak egy férfi mesélt: elmondta, hogy hiába laknak a szomszédban, idős szüleit így is átverték házaló csalók. 

„Amíg dolgoztunk, addig történt az eset. Megállt a ház előtt egy fehér teherautó, melyből két férfi szállt ki, hogy segítségre lenne szükségük. Míg idős édesanyám hátrament az egyikükkel szerszámért a garázsba, addig a másik besurrant a házba és készpénzt, valamint értéktárgyakat is magához vett. Ezt követően természetesen eliszkoltak a helyszínről. Bele sem merek gondolni, mi lett volna, ha a szüleim megpróbálnak ellenállni a tolvajoknak. Azóta természetesen előre és hátra is szereltünk fel kamerákat.

Térfigyelő kamera vásárlása otthonra

Szükséges-e egy kamera otthonra? A kérdés inkább az, hogy megér-e pár ezer forintot a biztonságunk. Az internetes webshopokban már 10 ezer forint alatt is kapható megbízható minőségű kamera. A Tapo márka például 9790 forintért árulja a 360 fokban forgatható eszközét. 

 

