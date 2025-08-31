Gyalázatos rongálás a gyönyörű baranyai tónál (FOTÓK)

Ismeretlen tettesek rongálták meg a Baranya vármegyei Szaporcán található Hétöles-tó környékét. A helyiek felháborodtak, a Bőköz Fesztivál helyszíne nem csak a régió, de az ország büszkesége is.

Kavics és üvegszilánk borítja be a Hétöles-tó környékét.

Forrás: Olvasói fotók

Rongálás a Hétöles-tónál: fotókat is kaptunk a helyszínről

A Hétöles-tó rongálásával kapcsolatban egy önkormányzati dolgozót sikerült elérnünk, aki dühödten és csalódottan mesélte el a történteket lapunknak.

A Szaporcai Önkormányzattól vette észre az egyik kollégám a rongálást. Többször is kijárunk a területre, ugyanis a mostani garázdaság előtt 10 nappal már széttörtek egy lámpatestet, ami ki is lett cserélve és most újból összetörtek három darabot, amit szintén ki kell majd cserélnünk. Vélhetően fiatalok, akik jó poénnak vélték ezt. Felháborító, hogy nem becsülik ezt a szép helyet.

Úgy tudjuk, hogy biztonsági térfigyelő kamera nincs felszerelve a területen.

Baranya egyik legcsodásabb helye a Hétöles-tó, különös legendák fűződnek hozzá

A Hétöles-tó kapcsán érdekes legendák lelhetőek fel az interneten. Az egyik szerint egyszer, réges-régen egy teljes nászmenet fulladt bele a tavacskába, ökröstől, kocsistól. Egy másik rege szerint a Hétöles-tó soha, de soha nem fog kiszáradni, mivel egy hajdani pásztorkút van a közepén.