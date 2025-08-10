augusztus 10., vasárnap

Előrelépés

1 órája

Hihetetlen nagyot nőtt a pécsi egyetemi kar népszerűsége a fiatalok körében

Minden korábbi rekordot megdöntött a felvett hallgatók száma az idei beiskolázási folyamatban a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. A tavalyi rekordévhez képest a kar idén további 46 %-os növekedést könyvelhetett el ezen a területen, ami országosan is kiemelkedő adatnak számít.

A kar honlapjának beszámolója szerint a 2025. évi felvételi eljárás látványos eredményeket hozott a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. Az idei beiskolázási folyamatban ugyanis 631 hallgatót vettek fel a kar különböző képzéseire, ami 46 %-os növekedést mutat az előző évi adatokhoz képest. Az államilag támogatott helyekre felvett hallgatók száma mellett jelentős növekedés tapasztalható az önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgatók számát illetően is. A hallgatók többsége a kar szekszárdi és pécsi képzőhelyein meghirdetett pedagógusképzési szakjain kezdi meg tanulmányait, de a társadalomtudományi, agrár és a művészetközvetítési szakok iránti érdeklődés is kimagasló volt ebben az évben.

 

