Hihetetlen nagyot nőtt a pécsi egyetemi kar népszerűsége a fiatalok körében

A kar honlapjának beszámolója szerint a 2025. évi felvételi eljárás látványos eredményeket hozott a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. Az idei beiskolázási folyamatban ugyanis 631 hallgatót vettek fel a kar különböző képzéseire, ami 46 %-os növekedést mutat az előző évi adatokhoz képest. Az államilag támogatott helyekre felvett hallgatók száma mellett jelentős növekedés tapasztalható az önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgatók számát illetően is. A hallgatók többsége a kar szekszárdi és pécsi képzőhelyein meghirdetett pedagógusképzési szakjain kezdi meg tanulmányait, de a társadalomtudományi, agrár és a művészetközvetítési szakok iránti érdeklődés is kimagasló volt ebben az évben.