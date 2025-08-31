Híres baranyaiak nyomában – Te mennyit tudsz róluk?

Baranya megye és Pécs évszázadok óta gazdag szellemi és kulturális központ. Olyan kiváló személyiségek kötődnek ide, akik művészetükkel, tudományos munkásságukkal vagy sportteljesítményeikkel országos, sőt nemzetközi hírnévre tettek szert. Pécs büszkélkedhet például Weöres Sándor költővel, Weisz Fannival, a Fradi válogatott kapusa is innen indult, és ne feledkezzünk meg a DJ Regán Liliről sem, aki szintén baranyai gyökerekkel rendelkezik. A kvízben próbára teheted, mennyire ismered a megye hírességeit – vajon felismered mindannyiukat?