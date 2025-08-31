Kvíz
Híres baranyaiak nyomában – Te mennyit tudsz róluk?
Baranya megye és Pécs évszázadok óta gazdag szellemi és kulturális központ. Olyan kiváló személyiségek kötődnek ide, akik művészetükkel, tudományos munkásságukkal vagy sportteljesítményeikkel országos, sőt nemzetközi hírnévre tettek szert. Pécs büszkélkedhet például Weöres Sándor költővel, Weisz Fannival, a Fradi válogatott kapusa is innen indult, és ne feledkezzünk meg a DJ Regán Liliről sem, aki szintén baranyai gyökerekkel rendelkezik. A kvízben próbára teheted, mennyire ismered a megye hírességeit – vajon felismered mindannyiukat?
Egyetemi évei alatt megalapította a Pécs jelképére utaló Öttorony című folyóiratot. Ki ő?
,,A mai Pécsben is van olyan játékos, aki európai szinten is komoly karriert futhat be, gondolok itt elsősorban...". Kiről beszélt Mink Olivér?
2014-ben ő kapta a legtöbb voksot a Dunántúli Napló és a bama.hu által meghirdetett Év embere szavazáson.
,,A Csiky Gergely Színházban kezdtem a karrieremet, majd 1963-ban Pécsre szerződtem." Ki vagyok?
Nagy tömeg előtt énekli mindig: ,,Szóval, ennyit arról, hogy dicső, szóval, ennyit arról, hogy szégyen,amit összekuszálsz nyáron, azt bogozd ki télen."
A Baranya Megyei Könyvtár 1996-ban – az előző évben elhunyt – ??? számára azzal állított emléket, hogy felvette a Kossuth-díjas költő nevét, valamint egykori könyvtári dolgozószobájában emlékszobát rendezett be. Ki a hiányzó részlet?
,,Az a megtiszteltetés ért, hogy én léphettem fel Jennifer Lopez előtt Budapesten." Ki vagyok én?
