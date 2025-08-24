Ez sok baranyait érinthet: hamarosan leáll egy hivatal!

Megkezdődött a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályán az E-Ing rendszerre történő átállás. Az informatikai átállás augusztus utolsó hetében zajlik le – tudtuk meg a kormányhivataltól, miután jogi fórumokon többen is aggódtak, hogy Baranyában a héten az ügyeik elintézése akadályba ütközik. Ez pedig az mostanában nagyon felpörgő ingatlanpiac miatt is bosszantó lehet, de nincs akkora vész!

A hivatal csak részben áll le, online azért lehet dolgozni - Fotó: Ádám János / Forrás: MW

A baranyai földhivatal átáll

Az átállás zavartalanságának biztosítása érdekében 2025. augusztus 25. és augusztus 29. között az ingatlan-nyilvántartási ügyfélfogadás szünetel. Ebben az időszakban ingatlan-nyilvántartási kérelmek személyesen nem nyújthatók be, és tulajdoni lap személyes ügyintézéssel sem lesz kérhető. Fontos azonban, hogy a nem ingatlan-nyilvántartási kérelmeket az ügyfélszolgálat ez idő alatt is fogadja.

A beadványok az átállási időszakban is benyújthatók elektronikus és postai úton.

Online nem lesz gond

Az online tulajdoni lap lekérés lehetősége zavartalanul elérhető lesz a teljes átállási időszakban a következő oldalon: KLIKK IDE! Az oldal legegyszerűbben a foldhivatal.hu honlap bal felső sarkában található Földhivatal Online gomb megnyomásával érhető el.

Az átállás ideje alatt előfordulhatnak kisebb szolgáltatási kimaradások, ugyanakkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy az esetleges kellemetlenségek a lehető legkevesebb alkalommal és a legrövidebb ideig jelentkezzenek.