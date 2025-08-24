augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hoppá

1 órája

Ez sok baranyait érinthet: hamarosan leáll egy hivatal!

Címkék#érdek#Földhivatal Online#ügy#fórum#kormányhivatal

Aggódtak többen is, hogy mi történik majd, de kiderítettük. Leáll a hivatal, de csak részben.

Bama.hu

Megkezdődött a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályán az E-Ing rendszerre történő átállás. Az informatikai átállás augusztus utolsó hetében zajlik le – tudtuk meg a kormányhivataltól, miután jogi fórumokon többen is aggódtak, hogy Baranyában a héten az ügyeik elintézése akadályba ütközik. Ez pedig az mostanában nagyon felpörgő ingatlanpiac miatt is bosszantó lehet, de nincs akkora vész!

A földhivatali átállás miatt részben lesz szünet
A hivatal csak részben áll le, online azért lehet dolgozni - Fotó: Ádám János / Forrás: MW

A baranyai földhivatal átáll

Az átállás zavartalanságának biztosítása érdekében 2025. augusztus 25. és augusztus 29. között az ingatlan-nyilvántartási ügyfélfogadás szünetel. Ebben az időszakban ingatlan-nyilvántartási kérelmek személyesen nem nyújthatók be, és tulajdoni lap személyes ügyintézéssel sem lesz kérhető. Fontos azonban, hogy a nem ingatlan-nyilvántartási kérelmeket az ügyfélszolgálat ez idő alatt is fogadja. 

A beadványok az átállási időszakban is benyújthatók elektronikus és postai úton. 

Online nem lesz gond

Az online tulajdoni lap lekérés lehetősége zavartalanul elérhető lesz a teljes átállási időszakban a következő oldalon: KLIKK IDE! Az oldal legegyszerűbben a foldhivatal.hu  honlap bal felső sarkában található Földhivatal Online gomb megnyomásával érhető el.

Az átállás ideje alatt előfordulhatnak kisebb szolgáltatási kimaradások, ugyanakkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy az esetleges kellemetlenségek a lehető legkevesebb alkalommal és a legrövidebb ideig jelentkezzenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu