augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

23°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu podcast

56 perce

Hogyan lehet 13 évnyi függőség után új életet kezdeni – és másokat is segíteni a felépülés útján?

Címkék#bama podcast#addiktológiai konzultáns#felépülés#függőség

Bőhm Andrea addiktológiai konzultáns és tapasztalati szakértő 13 éven át volt az altatók, nyugtatók és alkohol fogságában, ma viszont több mint 6 éve józan, és felépülő függőként másoknak is segít.

Wald Kata

A pécsi Lélektér Alapítvány rendszeres előadója, publikációiban és előadásaiban őszintén beszél a szenvedélybetegségek természetéről és a felépülés lehetőségeiről. Az Ördögkatlan fesztiválon „élő könyvként” bárki ingyen beszélgethetett vele függőségről, felépülésről, tapasztalatokról. A podcastban Andreának vendége is volt – ő is felépülő függő –, akivel együtt vallanak arról, miért döntöttek a józanság mellett, és milyen eszközökkel segít egy addiktológiai konzultáns. Szó esik a leggyakoribb függőségekről, a szakemberhez fordulás időpontjáról, a siker mércéjéről, sőt arról is, mit tehetünk megelőzésért.

Hallgasd meg videán

vagy Spotify-on

 

Bama.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu