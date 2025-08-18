1 órája
Hogyan lehet 13 évnyi függőség után új életet kezdeni – és másokat is segíteni a felépülés útján?
Bőhm Andrea addiktológiai konzultáns és tapasztalati szakértő 13 éven át volt az altatók, nyugtatók és alkohol fogságában, ma viszont több mint 6 éve józan, és felépülő függőként másoknak is segít.
A pécsi Lélektér Alapítvány rendszeres előadója, publikációiban és előadásaiban őszintén beszél a szenvedélybetegségek természetéről és a felépülés lehetőségeiről. Az Ördögkatlan fesztiválon „élő könyvként” bárki ingyen beszélgethetett vele függőségről, felépülésről, tapasztalatokról. A podcastban Andreának vendége is volt – ő is felépülő függő –, akivel együtt vallanak arról, miért döntöttek a józanság mellett, és milyen eszközökkel segít egy addiktológiai konzultáns. Szó esik a leggyakoribb függőségekről, a szakemberhez fordulás időpontjáról, a siker mércéjéről, sőt arról is, mit tehetünk megelőzésért.
