Felháborító!

36 perce

Hol élünk? Néhány nap alatt két banánfát is elloptak egy pécsi étterem teraszáról – KÉPEK

Hol élünk? Néhány nap alatt két banánfát is elloptak egy pécsi étterem teraszáról – KÉPEK

Hivatalosan még meg sem nyitott a városban a „Pécsi Bagel” néven induló reggeliző- és brunchétterem, de a nyitásra készülő csapatnak máris szomorú és elkeserítő hírekről kellett beszámolnia.

Mint kiderült a közösségi oldalukról, augusztus 22-én elloptak egy banánfát a teraszról – pedig az épületet hét kamera is figyeli, így az eset több szögből is rögzítésre került. A vezetők két napot adtak az elkövetőnek, hogy visszajuttassa a növényt, ám ez nem történt meg. Sőt: a történet tovább folytatódott, ugyanis időközben a másik banánfát is elvitték.

Rettentően szánalmas, hogy valaki fényes nappal, az utca közepén, 7 kamera előtt képes így elvinni más dolgát – írják a Pécs Bagel vezetői a közösségi felületükön.

