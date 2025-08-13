augusztus 13., szerda

Példa nélküli megoldás

6 órája

Hónapokig kerülni kell – csak a buszokat nem érinti a forgalomkorlátozás

Wald Kata

Megkezdődött Komlón a Nagyrét utca rézsűcsúszás miatti helyreállítása. A kormányzati egyedi támogatással megvalósuló munkálatok során a városban eddig példa nélküli műszaki megoldásokat alkalmaznak: 12 méter mély cölöpöket, szivárgó bordákat és teljes vasbeton vízelvezető rendszert építenek ki. 

A kivitelezés várhatóan nyolc hónapig tart, az építkezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani. A beruházás teljes időtartama alatt a teher- és a személygépjármű forgalmat korlátozzák, a buszok azonban zavartalanul közlekedhetnek. Az építkezés ideje alatt a Mecsekfalu felé vezetőt utat tudják használni a Körtvélyesbe érkezők. A munkálatok a közművek feltárásával indultak, cél, hogy a kritikus szakasz még idén elkészüljön.

 

