„Ezek ugyanazok"

1 órája

Hoppál Péter: Ez a lebukások hete!

Ez a lebukások hete – írta közösségi oldalán dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő.

Bama.hu

„A Tisza Párt brutális adóemelést akar; Pécs baloldali városvezetése pedig megsarcolja a pécsieket. Miközben 15 millió CSURRAN, CSEPPEN a pécsiek pénzéből a Város Napján az ingyenes Majka koncertre (vajon lesz színpadi fejbelövés is?), aközben árad a... panasz, hogy Pécsett semmire nincs pénz a csúnya kormány miatt. Ezért Péterffy Attila polgármester ma közszolgáltatási díjemeléseket terjeszt a Pécsi Közgyűlés elé.” – fogalmazott Hoppál Péter posztjában, amit egy sokatmondó #ezekugyanazok hashtaggel zárt.

A pécsi rendhagyó közgyűlésről, mely ma zajlik, a bama.hu-n is jelentek és jelennek is meg hírek a mai nap folyamán, ahol követhetik olvasóink az eseményeket.

