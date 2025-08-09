20 perce
Tizenegyszeresére ugrott a számuk – miért őrültek meg hirtelen ennyien ezért a hobbiért Baranyában?
A mintegy 350 ezres lakosságszámú Baranyában idén a horgászok száma meghaladta a 19 ezret, alig néhány évtizede, az 1960-as évek elején azonban a pecások száma csupán 1700 volt. De vajon minek volt köszönhető a baranyai horgászok számának ez az elképesztő növekedése?
Mint az a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének (HEBMESZ) tájékoztatásából kiderült, az 1960-as évek elején a megyében, 16 horgászegyesületben 1.712 fő felnőtt és 340 ifjúsági horgász volt. A baranyai horgászok egyesületei akkor megosztva két szervezethez tartoztak.
A Duna-menti egyesületek (Dunaszekcső, Mohács, Homorúd, Erdőfű, Kölked) és a pécsiek (Pécsi, Tanácsi, Pécsi Bányász, Ércbányász, Komlói) a MOHOSZ Aldunai Intéző Bizottságához, Baja székhellyel; a Dráva-mentiek (Felsőszentmárton, Zaláta, Sellye, Siklós, Szigetvár, Vajszló) a MOHOSZ Dráva-Mura Intéző Bizottságához, Nagykanizsai központtal.
Mint a HEBMESZ erről megjegyezte, ez a megosztottság nem tette lehetővé a megye horgászmozgalmának egységes szervezését, ezért néhány egyesületi vezető felvetette az önálló, megyehatáros horgász szervezet létrehozását.
Sorra alakulhattak a nagyvállalatok, gazdasági szervezetek háttértámogatásával az egyesületek, mert törvényes lehetőség volt a kultúra és a sport támogatására. Ezt felismerve dr. Galabár Tibor vezetésével 1964. december 20-án a megyei egyesületek vezetői kimondták az országban elsőként, megyehatárra épülő MOHOSZ Baranya Megyei Intéző Bizottság megalakulását – idézte fel a szövetség.
A megye egyesületei 90 ezer forint kölcsönt ajánlottak fel az új szervezet működésének 1965 január 1-i elindulásához. Az IB akkori pénztárosa Sétáló Mihály a kölcsönt három év alatt visszafizette. Az éves költségvetés 1965-ben 27.100 Ft volt, ebből a halasítás 7.000 Ft-ot tett ki.
A megalakuláskor nyolc egyesület rendelkezett horgászvízzel, 126 hektár területen. Megépült az Orfűi-Pécsi tó, melyen megkezdték a horgásztatást, majd a tó partján lévő romos épületet horgásztanyává alakították. Új egyesületek is sorra alakultak, Építőipari Vállalat, Pogányi, KISZÖV, Bőrgyári, Szigetvári Vízmű és sok más horgász egyesület, amelyek vállalataik anyagi és erkölcsi támogatását élvezték – ismertette a HEBMESZ.
Az Intéző Bizottság alapelve az volt, hogy legyen minél több víz, és akkor a horgászlétszám növekedni fog. A Barcsi Halászati Szövetkezet felszámolása után a Dráva és holtágai az Intéző Bizottság kezelésébe kerültek. Az akkori vezetés úgy döntött, hogy Pécsről nem lehet a vizeket úgy kezelni, mint azt a helyi egyesületek tennék, ezért a folyót kivéve, a holtágak kezelési jogát átadták számukra.
Ugrásszerűen nőtt a baranyai horgászok száma
Folyamatosan sikerült egyre több tavat-víztározót egyesületi tulajdonba megszerezni. A MOHOSZ Baranya Megyei Intéző Bizottsága 1993-ban Horgász Egyesületek Baranya megyei Szövetsége néven társadalmi non-profit szervezetként- önálló jogi személlyé vált. 1993-tól a mai napig terjedő időszakról elmondható, hogy a horgászati viszonyokban folyamatos fejlődés tapasztalható.
A vizek partjai mind kulturáltabb állapotba kerülnek, emelkedik a horgászok kiszolgálásának színvonala, de emellett megtalálhatóak a vadvizek is a maguk romantikájával. A horgásztársadalom szervezett körülmények között egyesületekbe tömörülve, megerősödve hódolhat szenvedélyének. A szövetség horgászvízi halgazdálkodás mellett saját tulajdonú haltermelő tavakat üzemeltet Vokány és Újpetre határában, ahol a piaci árnál kedvezőbb áron megtermelni a horogérett halat.
A több évtizedes munka eredménye, hogy ma vármegyénkben 1500 hektár horgászkezelésű vízen, 57 horgászegyesületben több mint 19 ezer fő hódolhat rendezett körülmények között horgászszenvedélyének.