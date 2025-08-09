Tizenegyszeresére ugrott a számuk – miért őrültek meg hirtelen ennyien ezért a hobbiért Baranyában?

Mint az a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének (HEBMESZ) tájékoztatásából kiderült, az 1960-as évek elején a megyében, 16 horgászegyesületben 1.712 fő felnőtt és 340 ifjúsági horgász volt. A baranyai horgászok egyesületei akkor megosztva két szervezethez tartoztak.

Elképesztő mértékben nőtt a baranyai horgászok száma.

A Duna-menti egyesületek (Dunaszekcső, Mohács, Homorúd, Erdőfű, Kölked) és a pécsiek (Pécsi, Tanácsi, Pécsi Bányász, Ércbányász, Komlói) a MOHOSZ Aldunai Intéző Bizottságához, Baja székhellyel; a Dráva-mentiek (Felsőszentmárton, Zaláta, Sellye, Siklós, Szigetvár, Vajszló) a MOHOSZ Dráva-Mura Intéző Bizottságához, Nagykanizsai központtal.

Mint a HEBMESZ erről megjegyezte, ez a megosztottság nem tette lehetővé a megye horgászmozgalmának egységes szervezését, ezért néhány egyesületi vezető felvetette az önálló, megyehatáros horgász szervezet létrehozását.

Sorra alakulhattak a nagyvállalatok, gazdasági szervezetek háttértámogatásával az egyesületek, mert törvényes lehetőség volt a kultúra és a sport támogatására. Ezt felismerve dr. Galabár Tibor vezetésével 1964. december 20-án a megyei egyesületek vezetői kimondták az országban elsőként, megyehatárra épülő MOHOSZ Baranya Megyei Intéző Bizottság megalakulását – idézte fel a szövetség.

A megye egyesületei 90 ezer forint kölcsönt ajánlottak fel az új szervezet működésének 1965 január 1-i elindulásához. Az IB akkori pénztárosa Sétáló Mihály a kölcsönt három év alatt visszafizette. Az éves költségvetés 1965-ben 27.100 Ft volt, ebből a halasítás 7.000 Ft-ot tett ki.

A megalakuláskor nyolc egyesület rendelkezett horgászvízzel, 126 hektár területen. Megépült az Orfűi-Pécsi tó, melyen megkezdték a horgásztatást, majd a tó partján lévő romos épületet horgásztanyává alakították. Új egyesületek is sorra alakultak, Építőipari Vállalat, Pogányi, KISZÖV, Bőrgyári, Szigetvári Vízmű és sok más horgász egyesület, amelyek vállalataik anyagi és erkölcsi támogatását élvezték – ismertette a HEBMESZ.

Az Intéző Bizottság alapelve az volt, hogy legyen minél több víz, és akkor a horgászlétszám növekedni fog. A Barcsi Halászati Szövetkezet felszámolása után a Dráva és holtágai az Intéző Bizottság kezelésébe kerültek. Az akkori vezetés úgy döntött, hogy Pécsről nem lehet a vizeket úgy kezelni, mint azt a helyi egyesületek tennék, ezért a folyót kivéve, a holtágak kezelési jogát átadták számukra.