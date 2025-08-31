augusztus 31., vasárnap

Zsúfolt terem

24 perce

A Hunyadi-sorozat írója Mohácson: teltház előtt beszéltek a magyar történelem dicső alakjairól

Címkék#MCC#Dr Hargitai János#hunyadi sorozat#történelem

Rengeteg olyan esemény van a magyar történelemben, amelyekre joggal lehetünk büszkék – erről is szó esett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) első, Mohácson megrendezett nyilvános eseményén. A kerekasztal-beszélgetésen a Hunyadi-sorozat írója, Bán Mór, valamint két neves történész, Prof. Dr. Fedeles Tamás és Dr. Varga Szabolcs osztotta meg gondolatait a magyar múlt dicső alakjairól, a történelem feldolgozásáról és identitásunkról.

Bama.hu
A Hunyadi-sorozat írója Mohácson: teltház előtt beszéltek a magyar történelem dicső alakjairól

Bán Mór volt a kerekasztal egyik vendége, az MCC szervezésében Mohácson.

Fotó: Laura Nagy

Az MCC eddig is fontos központja volt a tehetséggondozásnak és a közéleti, kulturális diskurzusnak nemcsak Pécsen, hanem egész Baranya vármegyében. Most első alkalommal rendeztek nyilvános eseményt Mohácson, ráadásul teltház előtt. A program időzítése sem véletlen: közeleg a mohácsi csata évfordulója, amely a magyar történelem egyik sorsfordító eseménye. A Hunyadi-sorozat írója is részt vett a beszélgetésen.

A Hunyadi-sorozat volt a kerekasztal témája.
A Hunyadi-sorozat volt a kerekasztal témája. Fotó: Laura Nagy

Erdei Krisztián, az MCC pécsi képzési központjának vezetője a megnyitóban hangsúlyozta: „Célunk, hogy az egész régió intellektuális és kulturális életének meghatározó szereplői legyünk, hiszen számos olyan érték lelhető fel vármegyénkben, mely összecseng az MCC világlátásával.”

A beszélgetésen Dr. Hargitai János, a Mohács 500 projekt miniszteri biztosa kiemelte: nemcsak az új beruházások épületei fontosak, hanem a szellemi termékek létrejöttéhez biztosított háttér is. Példaként említette a pécsi Nemzeti Casino építését, amely az MCC új központja lesz.

„A Hunyadi-sorozat sikere engem is meglepett” – mondta Bán Mór

Az est egyik legnagyobb várakozással kísért előadója Bán János (írói nevén Bán Mór) volt, aki a világszerte népszerű Hunyadi könyvsorozat szerzője. Elmondása szerint számított ugyan az érdeklődésre, de a gyors és hatalmas siker még őt is meglepte: „Amikor elkezdtem a sorozatot, nagyon kevés, magyar történelemmel foglalkozó kortárs irodalmat lehetett találni. Hogy ilyen hamar ekkora siker lett a Hunyadi, az engem is meglepett.”

A történészek szerint is komoly társadalmi igény van a történelmi témákat feldolgozó irodalomra és filmekre. Dr. Varga Szabolcs történész, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontjának kutatója szerint: „A jó irodalmi alapanyagot nem lehet kispórolni, csakis egy jó regényből lehet jó filmet készíteni. Egy sikeres mű pedig minden korosztály történelemszemléletére hatással lehet.”

Fedeles Tamás, a PTE oktatási rektorhelyettese hozzátette: „Azt tapasztaljuk, hogy a középkori történelemről beszélgetnek a szülők és a gyerekek otthon, a vacsoraasztal mellett. Ilyen hatása lehet egy jól megírt műnek.”

Bán Mór ugyanakkor hangsúlyozta: egy regény vagy film elsődleges célja a szórakoztatás, nem az oktatás. De ha emiatt az olvasó vagy néző kedvet kap a valódi történelmi események megismeréséhez, az óriási nyereség.

MCC Pécs 2025.08.26. - Mohács
Fotó: Laura Nagy

Pozitív példák és büszkeség a magyar történelemből

A történészek egyetértettek abban, hogy a magyar múlt nem csak tragédiákról szól. Szerintük a pozitív események és kiemelkedő történelmi személyiségek gyakran alulreprezentáltak, pedig ezek nélkül nem épülhet erős nemzeti identitás. „Szembe kell nézni a szörnyűségekkel is, de ha csak önmarcangolás van, abból nem alakulhat ki egy büszke nemzet” – hangzott el a beszélgetésen.

A rendezvénynek a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár és Művelődési Ház adott otthont. A programot Rintek Jakab, az MCC pécsi egyetemi programjának hallgatója moderálta. Az MCC tervei szerint a közeljövőben nemcsak Mohácson, hanem Baranya vármegye más településein is lesznek hasonló, izgalmas kulturális események.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
