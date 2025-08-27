Így alakulnak az állatkert jegyárai szeptember 6-tól

Szeptember 6-tól megnyitja kapuit a KeszüZoo a Petőfi utcában. Az is kiderült, hogy miként alakulnak a jegyárak. Egy felnőtt jegy 2500 forintba kerül majd, míg a gyermek/diák/nyugdíjas jegy 2000 forintot kóstál. A családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek) 7000 forint, a csoportos kedvezmény pedig 10 fő felett 20%.